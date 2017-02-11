Mısır Cuntası Refah Sınır Kapısı’nı Geçici Olarak Açtı!

Mısır cuntası, işgalci İsrail’in ablukası nedeniyle Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nı 3 günlüğüne çift yönlü olarak açtı.

Mısır cuntasının Refah Sınır Kapısı’nı üç günlüğüne çift yönlü olarak açtığı bildirildi.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sınır Kapıları İdâresi’nden yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail’in ablukası nedeniyle Gazze Şeridi’nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı’nın, acil durumlar için geçici olarak açıldığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, üç gün boyunca çift yönlü olarak açık kalacak sınır kapısından hasta, öğrenci, oturum izni bulunan ve yabancı pasaport hamili vatandaşların geçebileceği ifade edildi.

Sınır Kapıları İdâresi, insânî durumlar nedeniyle sınır kapısından geçmek için kayıt yaptıran 16 bin kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Mısır cuntası, 3 Temmuz 2013’teki askerî darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı’nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.