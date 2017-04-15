Kerkük'te Türkmeneli Partisi'ne Saldırı

»Ana Sayfa»Irak
15.04.2017 20:06
Kerkük'te Türkmeneli Partisi'ne Saldırı
Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Türkmeneli Partisi binasının kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ateşe verildiği bildirildi.

Türkmeneli Partisi Sözcüsü Teymur Beyatlı, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, kentin güneybatısındaki Leylan nahiyesine bağlı Yahyava köyünde bulunan Türkmeneli Partisi binasının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildiğini belirtti.

Beyatlı, "Suç çeteleri, Kerkük'teki gergin ortamdan yararlanarak halkı terörize etmeye çalışıyor. Parti binalarımızın hedef alınmasını zaten bekliyorduk." dedi.

Merkezi hükümete "Kerkük'ü ve Türkmenlerin can güvenliğini koruyun" çağrısı yapan Beyatlı, kentte bulunan güvenlik birimlerindeki dağılımın siyasi partiler esasına göre değil, liyakat esasına dayalı olmasını istedi.

Kerkük merkezli Türkmeneli Partisi lideri Rıyaz Sarıkahya, daha önce yaptığı açıklamalarla kentteki kamu kurumlarında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asılması ve bağımsızlık referandumu yapılması konularında karşı duruş sergilediklerini ortaya koymuştu.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Koalisyon Güçleri Irak’ta Yine “Yanlışlıkla” Sivilleri Vurdu!11 Nisan 2017 Salı 17:34
  • Irak Kürdistanı’nda ‘Bağımsızlık Referandumu’ Muhtemelen Eylül’de Yapılacak11 Nisan 2017 Salı 12:46
  • Kerkük'te Gerilimi Artıracak Referandum Kararı04 Nisan 2017 Salı 12:30
  • 10 Soruda Kerkük Krizi04 Nisan 2017 Salı 09:24
  • KDP ve KYB Bağımsızlık Referandumu İçin Ortak Komisyon Kurdu03 Nisan 2017 Pazartesi 09:57
  • Kerkük Valisi, Merkezi Irak Yönetiminin Bayrak Talimatını Reddetti02 Nisan 2017 Pazar 17:25
  • Kerkük'ü Kürdistan’a Katma Girişimi01 Nisan 2017 Cumartesi 15:48
  • Koalisyon Güçleri Musul’da 10 Günde 700 Sivili Katletti31 Mart 2017 Cuma 21:35
  • Barzani'den 'Bağımsızlık Referandumu' Açıklaması31 Mart 2017 Cuma 09:08
  • Bağdat'ta Bombalı Saldırı: 15 Ölü, 26 Yaralı30 Mart 2017 Perşembe 07:53
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim