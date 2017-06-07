Katar Ablukasına Katılan Ürdün Al Jazeera’nin Ofisine Kilit Vurdu!

Yeni Akit’in sitesinde yer verilen habere göre Katar ile diplomatik ilişkilerinin düzeyini düşürdüğünü açıklayan Ürdün, ülkedeki Al Jazeera ofisini de kapattı.

Ürdün Kralı Abdullah geçtiğimiz gün Katar'a düzenleyeceği geziyi de iptal etmişti.

Öte yandan Ürdün, Katar ile tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.