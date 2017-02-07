Kabil'de Patlama: 20 Ölü

Kabil'de meydana gelen patlamada 20 kişi öldü 48 kişi yaralandı.

Bugün öğleden önce Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan Yüksek Mahkemesi yakınlarında bir patlama meydana geldi.

Patlama mahkeme binasının giriş ve park yeri arasında gerçekleşti.

Halk Sağlığı Bakanlığı sözcüsü Waheedullah Mayar, patlamada yaklaşık 20 kişinin öldüğünü ve 48 kişinin yaralandığını doğruladı.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.