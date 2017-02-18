İşgalci İsrail’den Batı Şeria’daki Gösterilere Gazlı Müdahale!

»Ana Sayfa»Filistin
18.02.2017 10:32
İşgalci İsrail’den Batı Şeria’daki Gösterilere Gazlı Müdahale!
Batı Şeria’da, yasa dışı yerleşim birimleri ve “Ayrım (Utanç) Duvarı”na karşı düzenlenen gösterilere işgalci İsrail askerleri müdahale etti, onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimlerine Karşı Mücadele Halk Komiteleri tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın Ramallah ve el-Bire kentleri arasında yer alan Belin beldesinde düzenlenen gösterilere işgalci İsrail askerleri müdahale etti.

“Çok Sayıda Filistinli Boğulma Tehlikesi Geçirdi”

AA’nın aktardığına göre, işgalci askerlerin göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edilen açıklamada çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada Filistinli grubun da işgalci İsrail askerlerine taş ve plastik şişe atarak karşılık verdiği aktarıldı.

“Gösteriler Sürecek”

Batı Şeria’nın Belin beldesindeki Halk Komiteleri Koordinatörü Abdullah Ebu Rahme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin “Ayrım (Utanç) Duvarı” için el koyduğu tüm Filistin toprakları geri alınana kadar gösterilerin süreceğini söyledi.

İşgalci İsrail yönetimi, 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası’nın ardından saldırılara engel olma iddiasıyla Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında “Ayrım Duvarı”nın inşasına başlamıştı.

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