İran - Suudi Arabistan İlişkilerinde Düzelme Sinyali

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesi ile Suudi Arabistan arasında hac dönemi sonrasında diplomatlar düzeyinde ziyaretler yapılacağını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Zarif, Suudi Arabistan'dan bir diplomatik heyetin yakında Tahran ve Meşhed'deki büyükelçilik ve konsolosluğu ziyaret edeceğini, buna karşılık İranlı diplomatların da Suudi Arabistan'daki elçiliklerine gideceğini belirtti.

Ziyaretlerle ilgili vize sorununun iki ülke tarafından da çözüldüğünü kaydeden Zarif, "Diplomatların kendi elçiliklerini ziyaret etmesi için son çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Büyük ihtimalle hac dönemi sonrasında karşılıklı ziyaretler gerçekleşecektir." dedi.

Zarif, Suudi Arabistan'ın Tahran'a karşı ilişki ve siyasetini gözden geçirmesini arzu ettiklerini dile getirirken, "Ancak bu yönde maalesef henüz bir işaret göremiyoruz." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Arabistan makamlarının ilişkileri iyileştirme yönünde adım atması hâlinde İran'ın da buna muhakkak karşılık vereceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın 3 Ocak 2016'da İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmasıyla iki ülke arasında tırmanan kriz devam ediyor.