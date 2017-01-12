HDP’li Yüksekdağ Hakkında Müebbet Hapis İstemi
Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa’da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, milletvekilleri hakkındaki dosyaların gönderildiği adliyelerde soruşturmalar sürüyor.
AA’da yer alan habere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın 11 Nisan 2015, 30 Aralık 2015 ve 5 Mart 2016 tarihlerinde yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
“Demokratik Özerklik, Çatışma Zemini Oluşturur”
“Demokratik özerklik stratejisi”nin PKK tarafından hayata geçirilmesi durumunda başta Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olmak üzere ülke genelinde “toplumsal çatışma zemini”nin oluşabileceğinin kaydedildiği iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
“Özellikle terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, terör örgütüne müzahir olmayan şahıslara, gruplara ve siyâsîlere yönelik yoğun şekilde baskı uygulanacağı, ülkemizin batı ve doğu bölgeleri arasında sosyal çatışma zemininin yaşanabileceği ve göç alan bölgelerde bu çatışmaların daha kritik boyutlara ulaşabileceği aşikârdır. ‘Demokratik özerklik-öz yönetim’ adı altında kurumsallaştırılan durumun ülkemizin mevcut anayasal sistemine aykırı olduğu, her alanda devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozacağı ortadadır.”
Konuşmaların içeriği nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, Yüksekdağ’ın sözde “öz yönetim” taleplerine ilişkin ifadelerine yer verildi.
İddianamede, Yüksekdağ’ın PKK/KCK yöneticilerinin sıklıkla dile getirdiği “öz yönetim”i milletvekili sıfatı ile kendi durumuna göre gerçekleştirmeyi amaçladığı ve mitingde konuşma yaparak eyleme geçtiği vurgulandı.
Ağırlaştırılmış Müebbet ve 7,5 Yıla Kadar Hapis Cezası
Yüksekdağ’ın konuşmalarının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, PKK/KCK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde “özerklik” ve sonrasında “bağımsızlık” amaçlarını gerçekleştirmek için çalışma yürüttüğünün bildirildiği iddianamede, “Bu nedenle eyleminin TCK 302/1 madde ve fıkrasındaki suçu oluşturduğu neticesine varılmıştır. Propaganda, izah ettiğimiz devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu açısından da delil niteliğindedir. Çünkü açık bir şekilde ‘Şehitlerimize verdiğimiz sözü asla ve asla unutmayacağız, başkaldırmış olanlara verdiğimiz sözü asla unutmayacağız.’ demek suretiyle aynı amaç için çalıştıklarını ikrar etmiş durumdadır.” ifadeleri yer aldı.
İddianamede, şüphelinin, savunmasının alınması amacıyla usûle uygun yapılan çağrı kâğıdı tebliğine rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade vermeye gitmediği vurgulanarak, Yüksekdağ hakkında “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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