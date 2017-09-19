Erdoğan: Birleşmiş Milletlerin Reforme Edilmesi Şarttır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birleşmiş Milletlerin (BM) değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesi şarttır." dedi.

Erdoğan, BM binasının karşısında bulunan yeni Türkevi binasının temel atma töreninde konuştu.

Türkiye'nin, gelişen ve değişen dış politika anlayışına uygun mekanlara ihtiyacının arttığını belirten Erdoğan, New York'un pek çok uluslararası kuruluşlara ev sahipliği yaptığını, dünyanın önde gelen finans, ticaret, kültür, sanat ve diplomasi merkezlerinden birisi olduğunu, dolayısıyla hedeflerine uygun mekan ihtiyacının en çok hissedildiği yerlerin başında da bu şehrin geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Türkevi binasının artık ihtiyacı karşılayamadığını ifade ederek, bu mekanın yıllar boyunca ülkenin dış politikasına merkez olduğunu dile getirdi.

Arsasını ve inşaat alanını büyüterek Türkiye'nin vizyonuna yakışır bir Türkevi binası yapma kararlarını bugün fiilen hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Başbakan olduğum dönemde burası bize yetmez, daha büyük bir yere kavuşmamız lazım diye bir gayretin içerisine girdik. Şu anda üzerinde bulunduğumuz kısmı, arkadaki duvara kadar olan bölümü böylece eski Türkevi binasına katmış olduk. Bunun bize artı olarak kazandırdığı farklı bazı avantajlar da var. Tüm aşamalarıyla yakından ilgilendiğim bu projenin bir an önce tamamlanarak hizmete gireceğine inanıyorum. Bunun için de Türkevi, Amerika'da yaşayan on binlerce vatandaşın yanında, dost ve kardeş olarak gördüğümüz tüm halklara da hizmet verecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin bu binanın sadece işi olanların geldiği bir yer olmasının ötesinde, sıkıntıya düşen herkes için güvenli bir liman, ferahlatıcı bir vaha haline getirilmesi olduğunu ifade etti.

"İNSANLIĞA KÜRESEL ÖLÇEKTE KATKI SAĞLAMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Türkevi'nin, tam karşısında yer aldığı BM'ye asıl misyonunu hatırlatacak bir kucaklayıcılıkla hizmet vereceğini ümit ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye, bölgesel ve uluslararası düzeyde barışın, istikrarın, güvenliğin ve refahın tesisi için tüm gücüyle ve imkanlarıyla mücadele etmektedir. Bu doğrultuda sürdürdüğümüz yapıcı ve aktif girişimlerimizle dünyadaki halkların büyük bölümünün takdirini kazandık. Bölgesel düzeyde üstlendiğimiz etkin roller sayesinde milyonlarca insanın hayatına olumlu yönde katkıda bulunduğumuza inanıyorum.

Uluslararası alanda yeni işbirliği imkanları oluşturarak, bu çabamızı genişletmeye çalışıyoruz. Siyasi diyaloğu, ekonomik işbirliğini ve toplumlar arası etkileşimi güçlendirmek suretiyle insanlığa kürsel ölçekte katkı sağlamanın gayreti içindeyiz. Küresel sorunların ancak küresel işbirliği sayesinde veya bu yolla çözülebileceği görüşümüzü her fırsatta ifade ediyoruz."

"ASIL OLAN BM'NİN YAPISI ÜZERİNDEKİ REFORMDUR"

Erdoğan, BM teşkilatının tüm eksiklerine rağmen dünyada herkesin sesini duyurabildiği, sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirebildiği yegane küresel çatı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ancak dünya artık Birleşmiş Milletlerin kurulduğu dönemdeki dünya değildir. İkinci Dünya Savaşı artık gerilerde kaldı ve o dönemdeki beş ülkenin daimi üyeliğiyle geleceğe yürümek, bu adaletle bağdaşır bir durum değildir, dünya barışını da sağlamaya yönelik bir yapı asla değil. Ülke sayısı misliyle artarken, tehditler de biçim ve ölçek de artık değişmiştir.

Bu tehditlerle mücadele için yeni yöntemler geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Birleşmiş Milletler'in, değişen şartlara ayak uydurmak için reforme edilmesi şarttır. Örneğin bu yılki gündemde reform var ama bu reform yine bizim anladığımız bir manada bir reform değil. Asıl olan Birleşmiş Milletler'in yapısı üzerindeki reformdur. Bu reform gerçekleşmediği sürece sağlıklı bir Birleşmiş Milletler yapısı veya çalışması görmek de mümkün değildir."

Türkiye'nin, kurucu üyesi olduğu BM'nin ihtilafların önlenmesi ve çözümü, barışı koruma faaliyetleri, kalkınma ve insani yardımlar gibi çalışmalarına önemli katkılarda bulunduğuna işaret eden Erdoğan, bölgesel merkez olma yolunda hızla ilerleyen "İstanbul'un aynı zamanda BM Merkezi olmasını" teklif ettiklerini anımsattı.

"ETKİN DİPLOMASİYİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine de değinerek, bunun demokrasinin ve kalkınma standartlarını yükseltmenin yanında, ülkenin kendi coğrafyasına ve dünyaya yaptığı katkıları da güçlendireceğini kaydetti.

İnsanın girişimci ruhu ve insani değerler üzerinde inşa ettikleri dış politikanın bu konuda güçlü bir altyapı sunduğunu vurgulayan Erdoğan, "BM ve diğer çok taraflı örgütler nezdinde yürüttüğümüz etkin diplomasiyi güçlendirmek istiyoruz. Yeni Türkevi binası, dünyanın en önemli diplomatik merkezlerinden birisi olan New York'ta, dış politika hedeflerimizi hayata geçirmemizi kolaylaştıracaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, projenin hayata geçmesine katkı veren tüm kurumlara teşekkürlerini ileterek, binanın 36 ayda bitirilmesi ve bunda da bir aksamanın olmaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin kaleme aldığı mektubu özel bir kapsülün içinde temele yerleştirdi.

Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle yeni Türkevi binası için kürekle toprak attı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da eşlik etti.