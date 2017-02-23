Emeklilikte Yaşa Takılanlarla İlgili Yeni Düzenleme Yapılacak mı?

»Ana Sayfa»Ekonomi
23.02.2017 12:03
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla İlgili Yeni Düzenleme Yapılacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,  "Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın sabırla o yaşını tamamlamalarını öneriyoruz, bunun dışında düzenleme yapamayacağımızı ifade ediyoruz" dedi.

Bakan Müezzinoğlu, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Müezzinoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, "Özellikle bizdeki emeklilik yaşı şu an itibarıyla ortalama 52. OECD ülkelerinin ortalama emeklilik yaşı ise 72. Yaptığımız düzenlemeyle bunu 2036'ya kadar erkeklerde 60 yaşına, kadınlarda da 58 yaşına dönüştürecek bir yolculuk yapılıyor" diye konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, şunları kaydetti: "Dolayısıyla, emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın sabırla o yaşını tamamlamalarını öneriyoruz ve bunun dışında bir düzenleme yapamayacağımızı ifade ediyoruz. Ama emeklilikle ilgili çalışma gününü doldurup da şu anda çalışmayanlar sosyal güvenlik kapsamı dışında kalıyorlar ve sağlık hizmeti alamıyorlar. Onlarla ilgili bu kanun tasarımızda, bu 53 liralık gelir testine tabi olmadan GSS primini ödeyerek onlar da bu ara dönemde sağlık hizmeti alabilecekler ama yaşlarını beklemekle ilgili şu anda bir düzenlememiz ve çalışmamız söz konusu değil."

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