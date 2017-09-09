Doğu Guta’da “Mistura” ve “Kimyasal Beşşar” Protestosu!

Direnişçilerin yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini savunan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya, Suriye’nin Şam kentinde, yaklaşık olarak 6 yıldır Beşşar Esed’e bağlı güçlerce kuşatma altında tutulan Doğu Guta bölgesinin Arbin, Sabka ve Duma ilçeleri ile Zemelke beldesinde tepki gösterildi.

AA’da yer alan habere göre, göstericiler, ayrıca, Esed rejiminin, BM raporunun da teyit ettiği İdlib’in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal katliam nedeniyle yargılanmasını istedi.

Gösterilerde “Mistura, neredeyse rejimin avukatlığını yapıyor! Rejim ne zaman uluslararası olarak suçlu bulunsa, Mistura medyayı karıştırıyor ve boyun eğmemizi istiyor!”, “Kim bizim yeniden Beşşar’ı kabul etmemizi isterse Hitler’e Nobel Ödülü verilmesini istiyor sayılır!”, “Neden Mistura Doğu Guta ve Han Şeyhun halklarının Kimyasal Beşşar’ı affetmesini istiyor?” yazılı Arapça ve İngilizce dövizler taşındı.

4 Nisan’daki kimyasal katliamda en az 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de yaralanmıştı. 21 Ağustos 2014’te ise rejim, Doğu Guta’da kimyasal silah ile bin 400’ün üzerinde sivili katletmişti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 6 Eylül’de, sarin gazlı katliamı, Esed rejiminin gerçekleştirdiğini teyit etmişti.