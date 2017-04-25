"Dink'in Öldürülme Anını Görüntülediler"

Hrant Dink suikaste uğradığı sırada olay yerinde bulunan Jandarma İstihbarat görevlilerinin de şüpheli olarak yer aldığı üçüncü iddianameyi hazırlayan savcı Gökalp Kökçü, jandarmalarla ilgili soruşturmasında da önemli bilgilere ulaştı.

İddianameye göre Hrant Dink öldürülürken görüntüler çekildi ve bu görüntüler de Gülen örgütünün elinde. İddianamedeki bu bilgi, 2007’de Ogün Samast yakalandıktan sonra çekilen görüntülerin incelenmesi sırasında ortaya çıkarıldı.

Cinayetin ardından tetikçi Ogün Samast, Samsun’da yakalanmıştı. Yakalanmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde Samast’ın yanında polis ve jandarmalarla birlikte Türk Bayraklı görüntüler yayınlandı. Savcılık, 44 saniyesi medyada yer alan bu görüntülerin tamamına ulaştı.

"Samast’a ‘o görüntüler’ telefondan izlettirildi"

Görüntülerin tamamı izlendiğinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürü Murat Bayrak'ın cep telefonundan Samast'a bir görüntü izlettirildiği tespit edildi.

Bunun üzerine Samast'ın yeniden ifadesi alındı ve o telefondan kendisine ne izlettirildiği soruldu. Samast, bunun, cinayetten hemen önce azmettirici Yasin Hayal ile konuştuğu ankesörlü telefonun önünde sigara içip beklerken çekilen görüntüler olduğunu söyledi.

Ancak Samast, sorgusunda, bu görüntülerin işyerlerindeki güvenlik kamerası görüntüleri olmadığını da belirtti.

Samast, “Caddenin karşısında park halinde bulunan, kendisini takip eden şahısların kullandığı siyah renkli Renault marka aracın yakınında bekleyen, kendisini takip eden şahıslarca çekilmiş takip görüntüleri olduğunu” söyledi.

"Görüntüleri Jandarma istihbarat çekti"

Bu ifadenin ardından savcı Kökçü incelemesini derinleştirdi. İddianamede bu görüntülerin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlileri şüpheli Yavuz Karakaya ve Bekir Yokuş tarafından İstihbarat fiziki takip kameralarıyla çekildiği belirtildi. İddianamede; “Söz konusu istihbaratçıların, Ogün Samast’ı, bulunduğu yere göre caddenin karşısından yatay ve yüzüne yakın çekim yapacak şekilde kameraya aldıkları belirlenmiştir” ifadesi kullanıldı.

"Görüntüler Gülen örgütünün arşivinde"

Savcılığa göre, cinayet öncesi, cinayet anı ve cinayet sonrası, istihbarat teknikleriyle Gülen örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere kayıt altına alındı. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu görüntüler halen kayıp. Gülen örgütünün arşivinde bulunduğu tahmin edilen görüntülerin ortaya çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

İddianamede 51 şüpheli var

Aralarında, Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, kapatılan Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu 51 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderilmişti.

İddianamede şüphelilerin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İddianame, 2015 yılında, eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer’in de aralarında bulunduğu 27 kamu görevlisine dava açan savcı Gökalp Kökçü tarafından hazırlandı.

Kaynak: Selahattin Günday / Al Jazeera