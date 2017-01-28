Darbe Girişimine İlişkin Davaların Bilançosu
Darbe girişimiyle ilgili Ankara'da 11, İstanbul'da 10, Balıkesir ve Adana'da ikişer, Denizli, Muğla, İzmir, Erzurum, Bursa, Diyarbakır, Niğde, Antalya, Isparta, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu ve Malatya'da birer dava açıldı.
İddianamelerde şüphelilerin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, nitelikli kasten öldürme" suçlarından her biri için ağırlaştırılmış müebbet, "Fetullahçı Terör Örgütü kurucusu, yöneticisi ve üye olma, örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçlarından da 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar değişen hapis cezaları istendi.
"DARBE GİRİŞİMİNE" İLİŞKİN İLK KARAR ERZURUM'DA ÇIKTI
Bazı şüphelilerin ayrıca, darbe gecesindeki eylemlerine göre, "insan öldürmeye teşebbüs etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, askeri komutanlıkların gaspı, kasten yaralama, genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" gibi suçlardan da cezalandırılmaları talep edildi.
"Darbe girişimine" ilişkin ilk karar, Erzurum'da çıktı.
Bir albay ve bir binbaşı hakkında açılan davayı gören Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
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