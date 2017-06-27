Beyaz Saray'dan Yine Esed Rejimine 'Kimyasal Silah' Uyarısı

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'de yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığı olduğuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Esed rejimi tarafından, masum çocuklar dahil kitlesel sivil ölümlerine neden olabilecek muhtemel bir kimyasal silah saldırısı hazırlıklarının olduğunu tespit etmiştir. Bu hazırlıklar, 4 Nisan 2017'deki kimyasal silah saldırısından öncekilere benzemektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Suriye'de bulunma amacının, DEAŞ'ı Suriye ve Irak'tan temizlemek olduğu vurgulanan açıklamada, "Ancak eğer Bay Esed, kimyasal silahlar kullanarak yeni bir kitlesel ölüm saldırısı düzenlerse, o ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir." uyarısı yapıldı.

AA