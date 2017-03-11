Beş Çocuklu Anneye Cezaevinde Esed İşkencesi!
Suriye’de Beşşar Esed rejimi ile direnişçiler arasındaki son esir değişiminde serbest kalan anne Reşa Çorbacı, çocuklarıyla birlikte tutuklu kaldığı yaklaşık üç yılın ardından, Türkiye sınırındaki İdlib’de yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.
Esed rejimi, Şam’ın batısındaki Dareyya kentinde yaşayan anne Çorbacı’yı 22 Mayıs 2014’te tutukladı.
Ablası ve üç çocuğuyla birlikte Mezze Askerî Havaalanı’nın tutuklu merkezinde 2 yıl 8 ay geçiren Çorbacı, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
“Çok Korkmuştum”
“Rejim, aslında kocamı arıyordu.” diyen Çorbacı, tutuklandıklarında oğlu Uveys’in 5, kızı Mine’nin 3 ve Betül’ün 2 yaşında olduğunu söyledi.
Pasaport dâiresinde alıkonulduklarını anlatan Çorbacı, “Tutuklandığımda 7 aylık, ikiz bebeklere hamileydim. Bir araçla Mezze Cezaevi’ne getirildik. Bizi birden fazla kişi sorguya çekti. Çok korkmuştum. Bana, çocuklarıma ve teyzesine numara verdiler. Görevliler bizden isimlerimizi unutmamızı, bu numaraları ezberlememizi istediler. Biz, cezaevinde rakamlardan ibarettik. Daha sonra görevliler, bizi tek kişilik hücrelere kapattı. Üç çocuğum ile aynı hücrede kaldım.” diye konuştu.
“Yatak Var Ama Ona Oturmamıza ve Yatmamıza İzin Yoktu”
Anne Çorbacı, “Üzüntüden dolayı sütüm kesildi. İki yaşındaki çocuğumu emziremez oldum. Tutuklu merkezinde bedenen ve ruhen çok yoruldum. Rejim güçleri hücrede karyolaya yatmama müsâde etmiyor ve bizi karyolanın yanında yerde oturmaya zorluyorlardı. Çocuklara da aynı şeyi yapıyorlardı. Bana ve çocuklarıma olmadık zorluklar yaşattılar. Yatak var ama ona oturmamıza ve yatmamıza izin yoktu. Çocuklar 4 ay yanımda kaldıktan sonra cezaevi müdürü, çocukları aşı için sağlık ocağına götürdüğünü söyledi. Çocukları bir yetimhaneye götürmüşler. Ancak birkaç ay sonra çocukları tekrar bana getirdiler.” ifadelerini kullandı.
“Doğumda Yanımda Ailemin Olmasına İzin Vermediler”
Doğum sancılarının artması üzerine iki asker eşliğinde ambulansla hastaneye götürüldüğünü söyleyen Çorbacı, hastanede yaşadıklarını şöyle dile getirdi:
“Hastanede normal doğum yapmadım. Sezaryenle Sefa ve Merve’yi doğurdum. Doğumhanenin kapısı önünde iki silâhlı asker nöbet tutuyordu. Ailem yanımda olmadığı için çok ağladım. İyi beslenemediğim için sütüm de yoktu. Çocukları boş yere emziriyordum. Odama hemşire olarak gönderdikleri iki kız, bana çok kötü davranıyordu. Benden kalkmamı ve çocuklara bakmamı istediler.”
“Evime Dönmek İstiyorum”
Rejimle direnişçiler arasında 7 Şubat’ta gerçekleşen esir değişimiyle özgürlüğüne kavuşmasının ardından İdlib kırsalında direnişçilerin kontrolünde bulunan bölgede 5 çocuğuyla hayatına ve yaşamaya devam eden Reşa Çorbacı, Şam’ın Dareyya bölgesindeki evine dönmek istediğini söyledi.
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