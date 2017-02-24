Başörtülü Subaylar...

Hikmet Genç

Askeri okullara kayıt yapılırken “Bakın bakalım, annesi tesettürlü mü?..” diye araştırılırdı… Cevap 'evet' ise şansı hiç yok gibiydi… Annesi kapalıysa kendisinin çok laik olduğunu ispatlaması gerekiyordu… Bazen de aile fotoğrafı istenirdi… Ailede tesettürlüler, sakallılar var mı diye öğrenmek için…

Geçtiğimiz günlerde Abidin'e bir mektup yazmıştım, onunla devam edelim;

“Sana, 'yaşam tarzına müdahale'nin resmini yapayım mı Abidin?..

Başörtülü bir üniversite öğrencisi 'ikna odasına' alınır… Kendisine denir ki; “Bak başörtüsüyle üniversiteye giremezsin… Okumak, aydınlanmak istiyorsan çıkartmalısın… Şimdi müstahdem 'bilmem kim' efendiyi çağırıyorum, önce onun yanında başını aç, utanma duygusunu atarsın!..”

Sana bir resim daha yapayım mı Abidin?…

Askeri liseyi bitiren oğlunun mezuniyet törenine alınmamıştır başörtülü anne… Tören alanının dışından, parmaklıkların ardından oğlunu izler, aynı anda mutluluk ve hüzün gözyaşları döker sessizce…”

Orduevlerine ve hatta askeri hastanelere alınmazdı başörtülü kızlarımız, annelerimiz, ninelerimiz…

Ama artık TSK'da başörtüsü serbest…

Yanlış anlamayın, artık orduevlerine, askeri hastanelere..vs, başörtülülerin girebileceğinden söz etmiyoruz…

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle TSK'da Genelkurmay karargâhı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan “kadın subay ve astsubaylar” başörtüsü takabilecek…

Hamdolsun…

Bin yıl sürecek dedikleri o post modern zulüm bitti…

Lakin bu durum bazıları için zulüm oldu…

Misal, (ışığı bol olsun) Türkan Saylan zihniyetini haiz ultra laikler…

“Biz asılız, bizim istemediğimiz bir şeyin bu ülkede olması mümkün değil..” demişti (kozmoslar içinde yatsın) sayın Saylan...

O, böyle bir şeyi hiç istemezdi…

Ama oldu!..

Bazı Babıali allamelerine de çok koydu…

Hele bir tanesine o kadar çok koymuş ki dehşet dolu bir manzaraymış gibi söz ediyor;

'Şimdi bir düşünün, askeri birlikte karargahta veya sokaktasınız, türbanlı subaylar ve astsubaylar görüyorsunuz…' diyor… (Sokakta başörtülü subaylar görecekmişiz!.. Türkiye'de kaç kadın subay varsa?!..)

Genelkurmay Başkanı'nın Umre ziyareti ise bazı Babıali dallamalarını çıldırttı…

Öyle ya, komutan dediğin baloya katılır, ziyaret yapacaksa da 'Ağlama Duvarı'na gider!..

Alışacaksınız artık aslanım…

Asker ocağı, Peygamber ocağıdır…

Komutan namaz kılar…

Ordumuz; 'Allah Allah' diyerek düşmanın üzerine yürür…

Başörtülü subaylarımız da Nene Hatun gibi savaşır…

Sana ağır geliyor biliyorum ama,

Alışacaksınız aslanım, alışacaksınız!...

Yeni Şafak