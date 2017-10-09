“Bağdat, Erbil'e Konfederasyon Önerdi”

İngiltere merkezli yayın yapan Arap gazetesi Şark Al Awsat, Erbil ve Bağdat arasında devam eden referandum krizinde Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne konfederal devlet modelinin önerildiğini yazdı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül’de gerçekleşen bağımsızlık referandumunun ardından Erbil ve Bağdat arasında gerilen ilişkilerde son bir haftada yapılan diyaloglarla karşılıklı diyalog kapılarının açılmasının ardından Irak’ın yapacağı teklifler gündeme geliyor. İngiltere merkezli yayın yapan Arap gazetesi Şark Al Awsat, Erbil ve Bağdat arasında devam eden referandum krizinde 'konfederal devlet' modelinin önerildiğini yazdı.

Gazeteye konuşan Kürt siyasetçi Abdullah Verti, konfederal sistemin Bağdat’ın talebi üzerine komşu ülkeler tarafından Bölgesel Yönetime iletildiğini, Irak’lı yetkililerin resmi bir öneride bulunmadığını söyledi.

Mirani: Öneriye sıcak bakarız

Öte yandan dün Bağdat ile Erbil arasında yaşanan sorunların çözümü konusunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Kürdistan Demokrat Parti (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Bağdat'ın konfederal sistemi şartsız bir şekilde kabul etmesi durumunda bu sisteme sıcak bakabileceklerini bildirdi.

'Konfederal sistemde uzlaşılması durumunda Kürdistan'ın bağımsız olacağını aynı zamanda Irak'ın da toprak bütünlüğünün korunmuş olacağını' öne süren Mirani, bunun Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünde olumlu bir yol olabileceğini dile getirdi.

Mirani, bunun için anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

Konfederasyon

Konfederasyon, bağımsız devletler tarafından, egemenliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, bir antlaşma ile kurulan devletler topluluğu olarak literatürde yar alan bir yönetim biçimi.

Konfederasyonda, devletlerin ancak belli ve sınırlı maksatlarla birleştikleri, istedikleri zaman konfederasyon sisteminden ayrılarak kendi devlet varlıklarını devam ettirebildikleri ifade ediliyor.

Konfederasyonu meydana getiren konfedere devletlerin devletlik vasfı, konfederasyon halinde de devam eder. Ortak menfaatlerini gerçekleştirmeye yarayacak nisbette bir işbirliği yaparlar; bunun dışında müstakil devlet sıfatlarını, hak ve vazifelerini tamamiyle korurlar.

Konfederasyona dahil konfeder devletler gerek harici gerekse dahili bakımdan tam manasıyla hakimiyetlerine sahiptirler.