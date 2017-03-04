AK Parti’nin Strateji Hatası

Sinan Burhan

AK Parti bugüne kadar girdiği bütün seçimlerde gündemi belirleyen partiydi. Bu seçimlerde muhalefetin gündemine takılmış gözüküyor. AK Parti bu referandum esnasında kurucu bir cümle kurmak zorundadır. Seçimlerde halkı heyecanlandıracak bir atraksiyon ortaya konulmalıdır. Peki, bu konuda gördüğün eksiklik nedir diye soracağınızı biliyorum.

En büyük eksiklik muhalefetin sorduğu sorulara takılmaktır. Bu sistemin halkımıza, ülkeye ne getireceğini anlatmak yerine hayır cephesinin sorduğu sorulara cevap vererek vakit geçiyor. Muhalefet diyor ki; saltanat gelecek, diktatörlük gelecek ve hatta hilafet gelecek diyor. AK Parti mensupları da saltanat gelmeyecek, diktatörlük gelmeyecek. İnanın bize gelmeyecek valla billa gelmeyecek diyor. Buna gerek yok ki. Muhalefetin ortaya koyduğu gündem etrafında meseleleri tartışmak muhalefete yarar. Negatif gündem iktidarı da negatif etkiler.

AK Parti bugüne kadar girdiği bütün seçimlerde halka somut mesajlar verdi. Bu sistem gelirse köylünün, çiftçinin, esnafın cebine ne girecek. Sanayicini, tüccarın işleri nasıl etkilenecek. Bu sistem refah, huzur kalkınma getirecek mi? Bu konularda etkili cümleler kurmak gerekir. Muhalefet diyor ki Cumhurbaşkanı Meclisi fesih edecek, yargı bağımsızlığını ortadan kaldıracak aman hayır deyin diyorlar. Hükümet de bu konuda muhalefetin söyledikleri olmayacak diyor. Bu cümleleri kurmak yetmez.

AK Parti’nin en başarılı olduğu alan icraattır. İstikrar partinin diğer adıdır. AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye çok büyümüştür. Havaalanı olmayan il kalmamıştır. Üniversitesi olmayan il kalmamıştır. Köylü, çiftçi traktörlerini yeniledi. Ev olmayan, arabası olmayan kalmadı. Bu hükümet döneminde ülkemiz çok büyüdü. Engelli vatandaşlarımız, yaşlılarımız, öğrencilerimiz bu iktidar döneminde çok hizmet aldılar. Bu hizmetlerin mimari Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetleridir. Bu hizmetlerin artarak devam edeceğini anlatmak gerekir. Bu sistemin ülkemize getireceği kazanımların altı çizilmelidir. Bu ülke koalisyonlardan çok çekti. Tek parti iktidarlarında büyüdü, koalisyonlarda ise küçüldü. O nedenle büyümeye, ekonomiye, kazanımlara vurgu yapmak gerekir. Kısır tartışmaları bırakmak gerekir.

BAHÇELİ VE SELVİ

Gazeteci arkadaşımız Abdulkadir Selvi’nin yazdığı bir köşe yazısı üzerine MHP’de kıyamet koptu. Selvi’ye yönelik tepki sanırım bir yazı ile sınırlı değil. Tepkinin dozajına bakınca Selvi’ye yönelik birikmiş bir tepkinin olduğunu görüyoruz. Önce Sayın Bahçeli sonra da Sayın Semih Yalçın çok ağır ifadelerle Abdulkadir Selvi’ye yüklendiler. Selvi, kendi şahsi görüşünü ifade eden bir makale yazmış. Velev ki bu yazı baştan sona yanlış. Tepki bu kadar ağır mı olmalıydı. Selvi’ye yönelik kılıç artığı, maki, güdük gibi ağır hakaretler Semih Bey’e hiç yakışmadı. Bu köşede Sayın Bahçeli lehinde onlarca yazı yazdım. Devlet Bey nazik bir insan, Semih Hoca da kibar bir insan. Bu ifadeler hepimizi üzdü. Ve yakışmadı hem de hiç. Abdulkadir Selvi bu camiada sevilen bir meslektaşımız bu hakaretleri hak etmiyor.

Yeni Akit