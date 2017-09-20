110 Bin Arakanlı’ya İHH’dan Yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Acil Yardım Faaliyetleri kapsamında Arakan’da yaşanan krizin ilk gününden itibaren bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. İHH, hayırseverlerin destekleri ile toplamda 110 bin Arakanlı’ya insani yardımda bulundu.

Hayırseverlerin destekleri ile İHH, 7 bin 500 aileye gıda paketi, 3 bin 900 aileye branda, bin 850 aileye mutfak ve yaşam malzemesi, 2 bin 200 aileye nakit para yardımı, 3 bin 200 aileye kıyafet yardımı, 4 bin kişiye sıcak yemek, 250 aileye cibinlik, 50 aileye ev inşası için gerekli malzeme ve yine ev inşası için 200 aileye bambu yardımında bulundu. İHH ayrıca otuza yakın yaralının tedavi edilmesi için de ulaştırma yardımı yaptı.

Kamplarda temiz su çalışması

Arakan’dan Bangladeş’e göç eden mülteciler, bulundukları kamplarda temiz suya ulaşmakta da oldukça güçlük çekiyor. Yeni bir hayat ümidi ile kendi yurtlarındaki saldırılardan kaçan Arakanlı’lara her türlü yardımı yapan İHH, kamplardaki temiz su ihtiyacını karşılamak üzere 7 ayrı bölgede birer adet tulumbalı su kuyusu açtı.

“Çocuklar anne ve babalarının şehit edilişine şahit oldular”

Son krizin başladığı 24 Ağustos tarihinden bu yana Arakan yardımlarına devam ettiklerini ve bölgede birçok insan hakları ihlali yapıldığını söyleyen İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Vahdettin Kaygan, saldırılardan dolayı 10 bine yakın çocuğun da yetim kaldığını söyledi. Bangladeş’e göç eden 250 bin çocuğun içerisinde bin 500 tane çocuğun kimsesiz bir şekilde göç yoluna girdiğini söyleyen Kaygan, “Bu çocukların birçoğu, kendi anne ve babasının şehit edilişine ne yazık ki şahitlik etmek zorunda kaldılar” diye konuştu.

Bangladeş’e yeni gelen çocukların da hemen hemen hepsinin ya vücudunda yaralar olduğunu ya da psikolojik olarak yıkılmış durumda olduklarını belirten Kaygan, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Teknaf'ın yeni Putibunia kampındaki çocukların %85'i hasta. Kamptaki sağlık görevlileri, 'O kadar çok hasta çocuk geliyor ki isimler bile kaydedemiyoruz’ diyor. Bölgede grip, zatürre, ishal ve su kaynaklı ciddi bir hastalıklar yaygın.”

Yardımlar sürecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, Arakan'daki Acil Yardım Faaliyetlerine hız kesmeden devam edecek.

3072’ye SMS gönder 5 TL bağışla

Hayırseverler, Arakan’da yaşanan kriz için bütün operatörden “ARAKAN” yazarak 3072’ye kısa mesaj atarak 5 TL bağışta bulunabilir.

Bölgede acil ihtiyaç listesi

-Gıda malzemeleri

-İlaç ve Tıbbı malzeme

-Branda

-Çocuk maması

-Elbise

-Hijyen ve yaşam malzemeleri