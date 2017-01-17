Türkiye’de Yükseköğrenim Gören Suriyeli Genç Sayısı 10 Bini Buldu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanındaki ilgili akademik birim yöneticilerinin katılımıyla, YÖK Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuştu.
YÖK Başkanı Saraç, Türkiye'de 111'i devlet, 65'i vakıf, 6'sı vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 182 yükseköğretim kurumunun bulunduğunu belirterek, 7,5 milyona yaklaşan öğrenci sayısı ile Türkiye'nin, Avrupa yükseköğretim alanında 2'nci en büyük ülke konumunda olduğunu söyledi.
Saraç, "Artık, son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması, keyfiyet itibarıyla nitelik ve kalite bakımından da büyümektir." değerlendirmesini yaptı.
YÖK'ün başlattığı 100 tematik alanda 2 bin kişiye yönelik doktora burslarına ilişkin bilgi veren Yekta Saraç, bu alanlar arasında Balkan, Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu, uluslararası güvenlik ve terör gibi önemli başlıkların yer aldığının altını çizdi.
YABANCI ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 80'İ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE
OECD'nin 2015 verilerine göre 4,5 milyondan fazla öğrencinin, vatandaşı olduğu ülkenin dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığını aktaran Saraç, bunların yüzde 58'ini Asya bölgesinden gelen öğrencilerin oluşturduğunu ifade etti.
Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 2000'li yıllarda 20 binler civarında iken, bugün 100 binli rakamlara ulaştığına işaret eden YÖK Başkanı Saraç, şöyle devam etti:
"189 ülkeden öğrenci okutmaktayız. Ülkemize en çok öğrenci gönderen ülkeler arasında ilk 10'da sırasıyla Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye, İran, Afganistan, Irak, Yunanistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Kosova gelmektedir. Ülkemizde uluslararası öğrencilerin yüzde 80'i devlet üniversitelerinde, yüzde 20'si vakıf üniversitelerindedir.
Uluslararası öğrenciler en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Erzurum'u tercih etmektedirler. Uluslararası bu öğrencilerin eğitim gördükleri alanlara baktığımızda, insani bilimler, edebiyat ve eğitim yüzde 34, sağlık yüzde 21, mühendislik ve mimarlık ise yüzde 9 oranındadır."
MÜLTECİ GENÇLER ANA BAŞLIK
Bugün dünyanın önemli insani meselelerinden biri olan göç konusunun ana başlıklarından birinin mülteci gençler olduğunu bildiren Yekta Saraç, "Yeni bir yaşam inşa etme beklentisi ile ülkemizde bulunan genç insanların kayıp nesiller olmaması için Yükseköğretim Kurulu olarak devletimizin ve hükümetimizin desteği ile önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'de geçici koruma altında bulunan 19-24 yaş arası Suriyelilerin sayısı geçen yıl ağustos itibarıyla 400 bine yaklaştı. 2016 yılı itibarıyla ülkemizde yükseköğrenim gören Suriyelilerin sayısı 10 bini buldu." bilgilerini paylaştı.
YÖK olarak 2014 yılından bu yana Suriyeli gençlerin yükseköğretime erişimi ile ilgili destekleyici bir dizi karar aldıklarını ifade eden Saraç, Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerdeki üniversitelere ilaveten özellikle Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Harran, Mersin, Mustafa Kemal ve Osmaniye Korkut Ata üniversitelerinde Suriye ve Irak kökenli öğrencilerin kabulü çerçevesinde yoğun gayretler verildiğini belirtti.
Türk yükseköğretim sistemine kayıtlı 12 bin 250 Afrikalı öğrencinin ve 134 Afrikalı öğretim elemanının bulunduğunu kaydeden YÖK Başkanı Saraç, "Dünyada, ülkesi dışında öğrenim gören Afrikalı öğrenci sayısı yanında 12 bin rakamının düşük olduğunu biliyoruz ve bu ilişkilerin gelişmesi için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
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