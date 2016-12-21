Pelikancı Cemil Barlas İle CHP’li Selin Böke’den Ortak Algı Hareketi

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21.12.2016 23:33
Pelikancı Cemil Barlas İle CHP’li Selin Böke’den Ortak Algı Hareketi
Pelikan şürekasının üyelerinden Cemil Barlas ile CHP’li milletvekili Selin Böke Rus Konsoloslukları önündeki protestolarla Andrey Karlov suikastini özdeşleştirmek için yırtınıyorlar.

HAKSÖZ HABER

Rusya ve İran'ın Suriye'de gerçekleştiridkleri katliamları unutturaya çalışan Pelikancı Cemil Barlas ile CHP'li Selin Sayek Böke, Rusya konsolosları önünde gerçekleştirilen protestolarla ile suikasti özdeşleştirmek için ortaya koydukları çabalara bir örnek:

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