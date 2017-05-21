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MİT'e Darbeyi Haber Veren Binbaşının İfadesi

15 Temmuz darbe girişimi öncesi MİT'e darbeyi haber eden Pilot Binbaşının ifadesi ortaya çıktı. Kaynak: MİT'e Darbeyi Haber Veren Binbaşının İfadesi

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