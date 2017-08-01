Terörün Nedeni Batı'nın Savaş Politikasıdır

Filistinli kadın aktivist Linda Sarsur, terörün nedeni olarak Müslüman toplumu işaret edenlere karşı çıktı.

Yaptığı konuşmada Müslümanların, terörün kaynağını Müslümanlarda arayan bakış açısına karşı koyması gerektiğini savunan Sarsur, terörün nedeninin Batı'nın politikaları olduğunu söyledi.

IŞİD'in varlığından en çok Müslümanların olumsuz etkilendiğini belirten Filistinli aktivist, "sorunun sebebi biz değilken neden medya önünde kendimizi müdafaa etmek zorunda bırakılıyoruz?" sorusuyla medyaya yüklendi.

İnsanların IŞİD ile ilgili Müslümanları suçlayan tutumundan rahatsızlığını dile getiren isim, Müslümanlara ve diğer odaklara bakış açılarını değiştirme çağrısı yaptı.



Kaynak: Mepa News