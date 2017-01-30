Kanada'da Camide Saldırıya Uğrayan Müslümanlardan Beşinin Durumu Ağır
Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Ulusal Operasyonlar Direktörü Martin Plante ve Quebec Eyalet Polisi Direktörü Andre Goulet, düzenledikleri ortak basın toplantısında, saldırıya ilişkin soruları yanıtladı.
Yetkililer, hastanede tedavisi süren 19 yaralı bulunduğunu, bunlardan durumu ağır olan 5 kişiden 3'ünün ise ciddi hayati tehlike sınırında olduğunu açıkladı.
SALDIRGANLARDAN BİRİ POLİSİ ARADI
Bu arada basın toplantısında, saldırı sonrası yakalanan saldırganlara ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. RCMP Ulusal Operasyonlar Direktörü Plante, iki erkek saldırganın Laval Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıkladı. Plante saldırganların ismini vermezken, Kanada resmi yayın kuruluşu CBC televizyonu saldırganların isimlerinin Alexandre Bissonnette ve Mohamed Khadir olduğunu duyurdu.
Saldırganlardan birinin, olaydan 15 dakika sonra polisi arayarak, teslim olma konusunda görüştüğü belirtildi. Quebec Polis Müfettişi Denis Turcottee, konuşmanın ardından bir teröristin olay yeri yakınlarında, diğerinin de 5 kilometre uzakta bir araçta silahıyla yakalandığını söyledi.
TRUDEAU TOPLANTI YAPTI
Bu arada Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sabah erken saatlerde ulusal güvenlik danışmanları ve diğer yetkililerle bir toplantı yaptı.
''HAYATIMIZ TEHLİKEDE''
Montreal'deki Dorval Cami Başkanı Mehmet Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatımız tehlikede. Camilerimiz korumasız. Biri saldırmak istediği zaman geliyor ve saldırıyor. Bizim camimize de defalarca saldırdılar. Üzüntümüz büyük." dedi.
ABD KONSOLOSLUĞU KAPATILDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen kararı nedeniyle günlerdir protestolara sahne olan ABD'nin Toronto Başkonsolosluğu geçici olarak kapatılırken, Ottawa'daki ABD Büyükelçiliği çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı.
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