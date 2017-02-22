“Dünyada Üretilen Gıdanın Yüzde 20’si Ziyan Oluyor”

Kanada’da yapılan bir araştırma, dünyada üretilen gıdanın yüzde 20’sinin israf, aşırı tüketim ve bozulma nedeniyle ziyan olduğunu ortaya koydu.

Edinburgh Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırmada, dünyada üretilen gıdanın yüzde 10’unun ihtiyaç fazlası olarak tüketildiği, yüzde 9’unun ise israf edildiğini gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü verilerine dayandırılan araştırmaya göre, her yıl ziyan olan milyarlarca ton gıdanın küresel çapta yetersiz beslenmeye çare olabileceği vurgulandı.

“2,1 Milyar Ton Tarım Ürünü Boşa Gidiyor”

AA’da yer alan habere göre, araştırmada, ihtiyaç fazlası tüketim ve israf nedeniyle üretimin yarısına denk gelen 2,1 milyar ton tarım ürününün boşa gittiği, hayvancılıktaki kaybın da çok yüksek olduğu vurgulandı.

Başta et ve süt ürünlerindeki talep artışının, küresel gıda sisteminde verimliliği düşüreceğine işâret eden araştırmacılar, bunun, dünyanın artan nüfusuna yeterli gıda dağılımına engel olduğu uyarısında bulundu.

Araştırmada, ayrıca, artan gıda ihtiyacını karşılamanın sera etkisi yaratan gazların emisyonunu arttırdığına, dünyanın su stoklarını tüketerek geri dönüşü olmayan çevresel etkilere yol açtığına dikkat çekildi.