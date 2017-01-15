Zulme Ses Çıkarmayan Gösterişli Namazlarımız ve Kof İbadetlerimiz!

»Ana Sayfa»Bangladeş
15.01.2017 22:40
Zulme Ses Çıkarmayan Gösterişli Namazlarımız ve Kof İbadetlerimiz!
Bangladeş’ten her yıl yapılan Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) dan medyaya yansıyan görüntülere bakınca umudumuz mu yoksa hüznümüz mü artıyor?

HAKSÖZ-HABER

Tebliğ Cemaati adlı oluşumun her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Bishwa İçtiması” adlı etkinlikten yansıyan görüntüler bunlar. 1966 yılından beri her yıl düzenlenen bu etkinliğin Hacdan sonra dünyanın en büyük Müslüman buluşması olduğu söyleniyor. Yaklaşık 5 milyon kişinin başkent Dakka yakınlarındaki Turag nehri kıyısında bir araya gelmesiyle başlayan etkinlik 3 gün sürüyor. Cuma namazı kılan milyonların bu görkemli görüntüleri her yıl tekrarlanıyor.

Peki, bu görüntünün gerçekten bir anlamı var mı? Nasıl bir namaz ki ve içtima ki, bu zulme, zorbalığa hiçbir şey demiyor? Sormak gerekmez mi, milyonlarca insanın içtimasından çıkan sonuç nedir, diye!?

Bangladeş’in faşist yönetimi Cemaati İslami mensuplarına zulümler icra ederken, Cemaatin önde gelen bütün liderleri şehid ederken ve binlerce cemaat üyesi zindanlara atılmışken bu kalabalıklar neredeydi? Bu görkemli manzaralar neden zalimlere karşı, zalimlerin işledikleri zulümlere karşı sergilenmedi?

Yazık ki, bu kardeşlerimizin hali Ümmetin içler acısı halinin bir yansıması sadece!

İri kıyım toplantılarımız, debdebeli sözlerimiz, konuşmalarımız, gösterişli namazlarımız eğer bizi zalimlerden teberri etmeye sevketmiyorsa, zulme karşı direnişe çağırmıyorsa, kardeşlik hukukunun gereğini yapıp mazlumlarla dayanışmayı getirmiyorsa, “fe veylun lilmusallin” demekten başka ne söylenebilir !?

banglades-20170115-01.jpgbanglades-20170115-02.jpgbanglades-20170115-03.jpgbanglades-20170115-04.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mir Kasım Ali de İdam Sehpasına İzzetle Yürüdü!05 Eylül 2016 Pazartesi 00:01
  • Müslüman Liderler Sessizce İdam Ediliyor!04 Eylül 2016 Pazar 15:36
  • Cemaat-i İslami Lideri Mir Kasım Ali İdam Edildi!03 Eylül 2016 Cumartesi 22:02
  • Bangladeş'te Cemaat-i İslami Üyesi Hakkında İdam Kararı30 Ağustos 2016 Salı 13:08
  • Cemaat-i İslami'den Yeni İdam Cezasına Tepki11 Ağustos 2016 Perşembe 19:42
  • Bangladeş'te Bir İdam Kararı Daha!10 Ağustos 2016 Çarşamba 14:59
  • Katil Bangladeş Hükümetinden İslami Kanala Yasak!11 Temmuz 2016 Pazartesi 19:45
  • Bangladeş'te Camiye Saldırı07 Temmuz 2016 Perşembe 12:55
  • Cemaat-i İslami Bangladeş’te IŞİD’in Üstlendiği Saldırıyı Kınadı03 Temmuz 2016 Pazar 15:35
  • Bangladeş'te Saldırı: 20 Ölü02 Temmuz 2016 Cumartesi 14:09
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim