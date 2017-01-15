Zulme Ses Çıkarmayan Gösterişli Namazlarımız ve Kof İbadetlerimiz!

Bangladeş’ten her yıl yapılan Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) dan medyaya yansıyan görüntülere bakınca umudumuz mu yoksa hüznümüz mü artıyor?

HAKSÖZ-HABER

Tebliğ Cemaati adlı oluşumun her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Bishwa İçtiması” adlı etkinlikten yansıyan görüntüler bunlar. 1966 yılından beri her yıl düzenlenen bu etkinliğin Hacdan sonra dünyanın en büyük Müslüman buluşması olduğu söyleniyor. Yaklaşık 5 milyon kişinin başkent Dakka yakınlarındaki Turag nehri kıyısında bir araya gelmesiyle başlayan etkinlik 3 gün sürüyor. Cuma namazı kılan milyonların bu görkemli görüntüleri her yıl tekrarlanıyor.

Peki, bu görüntünün gerçekten bir anlamı var mı? Nasıl bir namaz ki ve içtima ki, bu zulme, zorbalığa hiçbir şey demiyor? Sormak gerekmez mi, milyonlarca insanın içtimasından çıkan sonuç nedir, diye!?

Bangladeş’in faşist yönetimi Cemaati İslami mensuplarına zulümler icra ederken, Cemaatin önde gelen bütün liderleri şehid ederken ve binlerce cemaat üyesi zindanlara atılmışken bu kalabalıklar neredeydi? Bu görkemli manzaralar neden zalimlere karşı, zalimlerin işledikleri zulümlere karşı sergilenmedi?

Yazık ki, bu kardeşlerimizin hali Ümmetin içler acısı halinin bir yansıması sadece!

İri kıyım toplantılarımız, debdebeli sözlerimiz, konuşmalarımız, gösterişli namazlarımız eğer bizi zalimlerden teberri etmeye sevketmiyorsa, zulme karşı direnişe çağırmıyorsa, kardeşlik hukukunun gereğini yapıp mazlumlarla dayanışmayı getirmiyorsa, “fe veylun lilmusallin” demekten başka ne söylenebilir !?