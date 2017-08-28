Zorla Şapka Giydir, Giymeyeni As, Adı İnkılâp Olsun ve Kutla

Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kastanomu’da başlatılan “Şapka ve Kıyafet İnkılabı” bu zulmün mağdurlarının torunlarının oy verdiği Kültür Bakanlığı tarafından 23-24 Ağustos’ta gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'un kültürden anladığı herhalde bu… Zorla şapka giydir giymeyeni as adı İnkılâp olsun. Ve bu faşizan uygulamayı kutla.

Kemalist rejimin müslümanlara karşı kullandığı en büyük kıyım araçlarından “Şapka ve Kıyafet İnkılabı” zulmünden dolayı sayısız insan asıldı, zindanlara atıldı. Ve bu zulüm 28 Şubat uygulamaları ile tavan yaptı.