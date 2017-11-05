İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. PANO

  3. Zonguldak’tan Abdullah Karagüzel’in Kayınvalidesi Vefat Etti
Zonguldak’tan Abdullah Karagüzel’in Kayınvalidesi Vefat Etti

Zonguldak’tan Abdullah Karagüzel’in Kayınvalidesi Vefat Etti

Zonguldak’tan Abdullah Karagüzel’in kayınvalidesi, Fatma Karagüzel’in annesi vefat etti. Cenaze namazı yarın öğle namazını müteakip Etimesgut Hz. Ömer Camii’nde kılınacak. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

A+A-

.

HABERE YORUM KAT

1 Yorum