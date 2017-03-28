Zonguldak Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 11 Tutuklama

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28.03.2017 10:23
Zonguldak Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 11 Tutuklama
Zonguldak merkezli 9 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Ankara, Aydın, Osmaniye, Tokat, Manisa, Bursa, Denizli ve Kocaeli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9’u kadın 14 kişinin savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen vergi müfettişlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6’sı kadın 11 kişi tutuklanırken, 3 kişi adlî kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

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