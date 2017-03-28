Zonguldak Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 11 Tutuklama
Zonguldak merkezli 9 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11’i tutuklandı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince, Zonguldak, Ankara, Aydın, Osmaniye, Tokat, Manisa, Bursa, Denizli ve Kocaeli’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9’u kadın 14 kişinin savcılıkta ifade verme işlemleri tamamlandı.
AA’da yer alan habere göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen vergi müfettişlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6’sı kadın 11 kişi tutuklanırken, 3 kişi adlî kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Zonguldak Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 11 TutuklamaZonguldak merkezli 9 ilde düzenlenen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11’i tutuklandı.
FETÖ Sanığı Ali Fuat Yılmazer'in Kızları TutuklandıHrant Dink cinayeti ve FETÖ'ye yönelik davalardan tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Yılmazer'in kızları avukat Fatma Saadet Yılmazer ve hukuk öğrencisi Rabia Fitnat Yılmazer "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
FETÖ'nün Medya Yapılanması Hakim Karşısına ÇıkıyorFETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik, aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa, Atilla Taş ve Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 29 sanığın yargılanmaları yarın başlıyor.
'Aygün'ün Emriyle Selaları Susturmaya Gittim'15 Temmuz darbe girişimi sırasında Polatlı'daki olaylara ilişkin davanın sanıklarından eski Yarbay Ceyhan, Polatlı Merkez Camisi'ni basarak sela okunmasını engelleme emrini eski Tugay Komutanı Aygün'den aldığını öne sürdü.
Darbeci Akın Öztürk FETÖ’cüler Nezdinde ‘Büyük Patron’muşFETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı iddianamesine giren ifadelere göre Fetullah Gülen, darbeci general Akın Öztürk’ün eşine saat gönderdi. Örgüt içinde Öztürk’ten “Büyük patron” diye bahsedildiği de ortaya çıktı.
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- PKK/PYD Elindeki Amerikan Füzelerini Kime Karşı Kullanacak?
- Ali Şükrü Bey Mezarı Başında Anıldı
- “Batıda Irkçılık, Ortadoğu’da Katliamlar Yükselirken Türkiye Ne Yapmalı?”
- “Musul’da Ailelerin Bulunduğu Binalar Hedef Alınıyor”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya Koordinatör Konumunda
- Mübarek Üç Aylar Çarşamba Günü Başlıyor
- İşgalci İsrail Askerleri 8 Yaşındaki Çocuğu Yalın Ayak Sürükledi!
- Rusya Aynı Anda Hem PYD Hem Türkiye’yi Daha Ne Kadar İdare Edecek?
- İşgalci Netenyahu Trump’a Teşekkür Etti!
- FETÖ Sanığı Ali Fuat Yılmazer'in Kızları Tutuklandı
- Cenevre’deki Suriye Görüşmelerinde Son Durum
- Avustralya’da Kasırga 35 Bin Evi Elektriksiz Bıraktı
- Elektronik Cihaz Yasağında Amerikan Havayolu Şirketlerinin Rolü
- TSK’da AK Parti Karşısında İki Farklı Atatürkçü Blok
- Mehmet Görmez: Gençlerin Saçıyla Sakalıyla Uğraşmayın
- İran’a Göre Kendisi Değil, Türkiye Yayılmacı İmiş!
- İşte ABD-İran İttifakının Musul'u Kurtarma Operasyonundan Kareler!
- Kemalist Rejim Tarihinde Siyasi Cinayetler ve Ali Şükrü Bey
- ABD Destekli PKK/PYD Takba Hava Üssü’nü Ele Geçirdi!
- Şiddet, Ahlaksızlık, İstismar, Yozlaştırma… Reyting İçin Değer mi
- İçişleri Bakanlığı Ali İsmail Korkmaz Davasında 707 bin 180 TL Tazminata Mahkum Edildi!
- Batman Özgür-Der'de ‘’İslami Tebliğde Temel Hassasiyetler’’ Konuşuldu
- Muhalifler Cebel-i Ekrad’da Helikopter Düşürdü
- Alman Bild Gazetesi ‘Hayır’ Cephesine Hizmette Sınır Tanımıyor!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim