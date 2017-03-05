Zimbabve’de Sel Felâketi: 246 Kişi Can Verdi!

Afrika kıtasının güneyinde yer alan Zimbabve’de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 246 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı, 2 bine yakın kişinin de evsiz kaldığı bildirildi.

Zimbabve’nin güneyinde etkili olan aşırı yağışlar yüzünden aralık ayından bu yana meydana gelen sel ve su baskınlarında can verenlerin sayısı 246’ya çıktı.

Zimbabve hükûmetinin açıkladığı rakamlara göre 128 kişinin yaralandığı felâket yüzünden 2 bine yakın kişi de evsiz kaldı.

Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe’nin “ulusal felâket” olarak tanımladığı olayların ardından hükûmet, evlerinden olan insanları ilkel koşullardaki geçici kamplarda topluyor.

“Her Şeyimizi Kaybettik”

Euro News’ta yer alan habere göre, felâket yüzünden evsiz kalan Assa Mkwananzi, yaşadıklarını, “Sel evimizi yıktı. Çocuklarımızla ortada kaldık. Battaniyeleri, mutfak eşyalarını, keçilerimizi, tavuklarımızı, her şeyimizi kaybettik. Aşırı yağışlar bizi perişan etti.” sözleriyle anlattı.

Zimbabve hükûmeti geçtiğmiz hafta evsiz kalan insanların ihtiyaçlarını karşılamak için 100 milyon dolar kaynak aradığını duyurdu.

Öte yandan sel felâketinden etkilenen Zimbabve’nin güneyinde geçtiğimiz yıl etkili olan kuraklık yüzünden de çiftlik hayvanları telef olmuş, bölgede yiyecek sıkıntısı baş göstermişti.