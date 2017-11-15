Zimbabve'de Darbe: Devlet Başkanı Gözaltına Alındı

Afrika'nın güneyinde yer alan Zimbabve'de dün akşamüstü başlayan askeri hareketlilik, bu Sabah zırhlı araçların başkent Harare'de meclis, hükümet binaları ve yüksek mahkemeye giden yolları kapatmasıyla devam ediyor.

DEVLET BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Son olarak iktidar partisi, kurucuları olan 93 yaşındaki Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'nin kansız bir şekilde gözaltına alındığını duyurdu.

TANKLAR SOKAKLARDA, ATM'LERİN ÖNÜNDE KUYRUK VAR

Görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde zırhlı araçlarla birlikte silahlı askerlerin de sokaklarda olduğunu bildiriyor. Ülkedeki çalkantının zirveye çıkması üzerine halk banka şubelerine koşup para çekmeye başladı. Banka şubeleri ve ATM'ler önünde kuyruklar var.

ORDU DARBE DEĞİL DEMİŞTİ AMA...

Zimbabve'de dün akşam saatlerinde asker yolları kesti, devlet binalarının büyük bir kısmını ele geçirdi. Devlet televizyonunu ele geçirerek bir açıklama yapan ordu, 'askeri darbe gerçekleşiyor' iddialarını reddederek "Amacımız Cumhurbaşkanı Robert Mugabe'yi iktidardan indirmek değil, çevresindeki suç şebekesini çökertmek" diyerek 'darbe' söylentisini yalanladı. Ancak Zimbabve Devlet Başkanı'nın gözaltına alınması ordunun sözlerinin doğru olmadığını ortaya koydu.

Muhalefetten demokrasiye dönüş çağrısı

Ülkedeki muhalefet partisi Demokratik Değişim Hareketi, ordu müdahalesinin ardından bir an önce barışçıl bir şekilde demokrasiye dönülmesi için çağrı yaptı.

ABD Büyükelçiliği kapatıldı

Zimbabve Büyükelçiliği'ni kapatan ABD, ülkedeki tüm vatandaşlarından evlerinden çıkmamalarını istedi.

Geçen hafta başlayan gerilimde Cumhurbaşkanı Mugabe'nin hamlesi karşısında Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.

Askeri baskıya boyun eğmeyeceğini duyuran iktidar partisi Zanu-PF, Genelkurmay Başkanı Chiwenga'yı 'vatana ihanet'le suçlamıştı.