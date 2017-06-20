Zeybekci: Katar'ın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneğinin (TÜMSİAD) Geleneksel İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemine değindi.

STK'ların demokrasinin temel taşlarından olduğunu dile getiren Zeybekci, özellikle iş dünyası örgütlerinin ahilik, ustalık, esnaflık gibi toplumun temel harcı olan ahlakla bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "pazartesi günü ekonominin çökeceği, doların 10 lira olacağı, enflasyonun fırlayacağı" şeklinde söylemler olduğunu belirterek, "Pazartesi günü hiçbir şey olmamış gibi her şey yerli yerindeydi. Herkes işinin başındaydı. Başka ülkede olsa darmadağın olurlardı. Ekonomi pazartesi günü dimdik ayaktaydı." dedi.

"Hedefimiz ihracatta rekoru aşmak"

Türkiye'nin her yıl bir milyon net istihdam yaratması gerektiğinin altını çizen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bunu yapmak için her sene ortalama yüzde 5,5'in üzerinde, yüzde 6-7 civarında büyümeliyiz. Bizim acelemiz var. Biz geç kaldık. Bu büyümeyi yakalamalıyız. Bu büyümeyi yakalayacak yatırımlar için de yeterli sermayemiz yok. Bu yüzden ihracata dayalı büyümeyi önemsiyoruz. Türkiye, 2014'ü rekorla, 157,6 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştı. Sonra 142 milyar dolara kadar düştü. Bu sene ihracatta bir seferberlik yılı olacak. Bu yıl ihracatta hedefimiz, 157,6 milyar dolar rakamını yakalamak ve onu aşmak."

"Katar'a 90 uçak gitti"

Zeybekci, Körfez'de yaşananları kardeşler arasındaki yanlış diyalog olarak değerlendirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendi mecrasındaki aktörler tarafından diyalogla çözülmeli bu sorun ve öyle çözüleceğine inanıyoruz. Bundan iki hafta önce pazartesi günü Bakanlar Kurulu sırasında, bu bilgiler bize geliyordu. O gün gece Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları ve müsaadeleri ile bu operasyonu hemen başlattık. Dünyanın en büyük hava filolarına sahip olmanın ne demek olduğunu o gün anladık. THY bugün dünyanın en büyük hava yolu. İlker Aycı kardeşimden (THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı) beş uçak istedik. Bir saat içinde beş uçak hazırdı. Hem de kargo uçağı. Kuşluk vakti Türk ürünleri oradaydı.

Bizden istedikleri özellikle süt ve süt ürünleri grubu ve yumurtaydı ve bugüne kadar da 90 uçak gönderdik. Bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bir tane gemi gidiyor 4 bin tonluk şimdi, arkasından da yine 11 bin tonluk bir gemi gidecek. Şimdi tır seferlerimiz başladı. Herkes, 'ama, fakat, lakin' derken, biz oradaydık. Bundan sonra da orada olmaya devam edeceğiz. Artık orada olmamız lazım."

AA