Zevahiri'den Suriyeli Direnişçilere “Gerilla Savaşına Yönelin” Çağrısı

Konuyla ilgili Al Jazeera’nin Routers’a dayandırarak geçtiği haber şöyle:

El Kaide Örgütü’nün lideri Eymen Zevahiri’ye ait olduğu iddia edilen yeni bir ses kaydı yayınlandı. El Kaide yetkilisi, Suriye’deki silahlı muhaliflere seslendi. Zevahiri, muhaliflerden Esed rejimi, İran destekli Şii milisler ve ABD’nin öncülüğündeki koalisyona karşı gerilla savaşı taktiklerini kullanmalarını istedi.

Zevahiri, "Ey Suriye’deki kardeşlerimiz… Kendinizi, haçlılara ve onların müttefikleri Şiiler ile Nusayrilere karşı uzun vadeli bir savaşa hazırlayın" ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin Suriye’de İslam şeriatına dayalı bir yönetimi kurmak istedikleri için hedef alındığını söyleyen Zevahiri, ‘Batının ve onun müttefiklerinin bölgede, İslami bir dalganın dirilişini engellemek için elinden geleni her şeyi yaptıklarını' söyledi.

Tam olarak ne zaman kaydedildiği belli olmayan kayıtta Zevahiri, Suriye’de savaşın sadece Suriyelilere mahsur bir hak olmadığını ve tüm Müslümanların bu ülkede savaşması gerektiğini belirtti.