Zekeriya Kuzu: İfadelerimde Belirttiğim Şahısların Yüzde 99'u Hayali

Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın sanıklarından Zekeriya Kuzu, daha önce verdiği ifadelerin "kurgu olduğunu" iddia etti.

15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "suikast timi"nde yer alan ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında örgütün "üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki duruşmanın ikinci gününde sanık Taner Berber'in ardından ifade verdi.

Kuzu, bugüne kadar verdiği bütün ifadeleri reddetti. Sıradan bir astsubay ve hiçbir yetkisi olmayan bir asker olduğunu iddia eden Kuzu, medya bazında davanın önemli bir ayağı olarak gösterildiği için üzerinde baskı hissettiğini ifade etti.

Mesleğe girdiğinden itibaren ciddi bir ideolojik çatışma ve dedikodu hastalığının olduğunu gördüğünü öne süren Kuzu, bunun sıkıntısını yaşadığını savundu. Milliyetçi ve muhafazakar bir insan olduğunu söyleyen Kuzu, "Ülkücü camianın ocaklarında yetişmiş bir insanım. Bu yüzden soruşturmalar geçirdim, cezalar aldım. Halihazırdaki yönetimle birlikte ben ve benim gibiler için rahatlama oldu. Suikast kelimesi çok ürkütücü. 30 yıl boyunca insan kurtarmak için eğitim aldım. Benim devletin çıkarlarını her şeyden önemli gördüğümü herkes bilir. 2012'den itibaren benim paralelci olduğumla ilgili dedikodular başladı. İlk başta şakayla başlayan bu şey daha sonra ciddi oldu." diye konuştu.

Sorgusunda "tehdit ve şantaja uğradığını", bu nedenle FETÖ'cü olduğu yönünde ifade verdiğini öne süren Kuzu, "Çiğli imamı değilim." dedi.

Cüzdanında bulunan 1 doların G serisi değil, B serisi olduğunu ve bu parayı yurt dışında okuyan oğlunun hatıra maksadıyla kendine verdiğini iddia eden Kuzu, ifadesinde anlattığı ve örgüt üyesi olduklarını iddia ettiği "Yavuz" ve "Arif" gibi isimlerin örgütle bağlantılı kişiler olmadığını ileri sürdü.

"Üzerimdeki baskı nedeniyle böyle bir senaryo kurdum"

Kuzu, ifadesinde şunları söyledi:

"Arif, oğlumun dershanedeki öğretmeniydi. 1 doları bana Arif vermedi. Yavuz, Konya'daki bir komşumuzdu. Kapısında Zaman gazetesi görürdüm. Oradan aklıma gelerek kurguladım. Arif'in atama yapılacak askerlerin belirlenmesinde etkili olduğu yönündeki ifademi de kabul etmiyorum. Arif'in beni Tahir isimli kişiye zimmetlemesi söz konusu değil, böyle bir şahıs yok. Genel kültürümden kaynaklanan bir kurgulamaydı. FETÖ'ye üye değilim, hiçbir zaman olmadım. İfadelerimde belirttiğim zaman ve şahısların yüzde 99'u hayali. Üzerimdeki baskı nedeniyle böyle bir senaryo kurdum."

Sanığın bu ifadelerinin ardından mahkeme başkanının, ifadesini avukat huzurunda verdiğini hatırlatması üzerine Kuzu, "Verdiğim bazı isimlere avukatım karşı çıktı. Sorgulamayı yapanlar 'Sorun değil, hallederiz' dediler. Avukatım dışarı çıkınca telefonu gösterip tehdit ettiler. Avukatım görme engelliydi. Böyle bir ortamda ifade verdim. FETÖ'ye üye olduğunu söylediğim 57 subay ve astsubay iddiası doğru değil. Bu kişilerin 40'dan fazlası zaten serbest bırakıldı." diye konuştu.

Zekeriya Kuzu önceki ifadelerini reddetti

Sanık Zekeriya Kuzu, emniyet ve savcılıktaki ifadelerini, mahkemede reddetti.

Daha önce FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Kuzu, mahkeme heyeti karşısında ise "FETÖ'ye üye değilim, hiçbir zaman olmadım. İfadelerimde belirttiğim zaman ve şahısların yüzde 99'u hayali. Üzerimdeki baskı nedeniyle böyle bir senaryo kurdum." ifadelerini kullandı.

Kuzu, yakalandıktan sonra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, FETÖ ile Konya'da görev yaptığı 2005-2006 yıllarında tanıştığını, kendisi ile "Yavuz" isimli bir kişinin ilgilendiğini, İzmir'e tayini çıktığında da Bornova'ya gelen bu kişinin kendisini "Öğretmen Arif" olarak tanıtan başka bir kişiyle tanıştırdığını belirtmişti.

Israrla soy ismini öğrenmek istediği bu kişinin kendisine bu yönde bilgi vermediğini, soru sorulmamasını rica ettiğini kaydeden Kuzu, "Arif ile yaptığımız sohbetlerde artık Fetullah Gülen'in ismi geçtiği gibi kitaplarını da okuyorduk. 2012 yılı temmuz ya da ağustos ayına kadar bu şekilde buluşmalarımız devam etti. O dönemlerde bana tayininin çıktığını söyledi. Israrlarıma rağmen nereye çıktığını söylemedi. Arif, bundan sonra görüşeceği kişi olarak 'Tahir' isimli, yine öğretmen olduğunu söyleyen bir kişiyle tanıştırdı. Tanıştığım bu 3 kişinin de ortak özelliği telefon kullanmamalarıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Savcılıktaki ifadesinde, "Bir dinlenme sırasında İsmail Yüzbaşı (sanık İsmail Yiğit) isimli özel kuvvetçi bize dönerek, 'Burada hizmet hareketinde olmayan var mı?' diye sordu. Kimseden cevap gelmedi. Bu konuşma olduğu sırada biz 18 kişiydik." diyen Kuzu, mahkemede bu diyaloğun sorulması üzerine, "Ben bu açıklamayı da sonuna kadar reddediyorum. Böyle bir konuşma hiçbir zaman olmadı. Bunu bana ve bazı arkadaşlarıma da ifadelerde zorla söylettirdiler." cevabını verdi.

Söz konusu diyalog, iddianameye "İsmail Yiğit'in mola verdikleri bir esnada diğer şüphelilere dönerek 'Aranızda hizmet hareketinden olmayan var mı' diye sorduğu, diğer şüphelilerin ise bu soruya sessiz kalarak onay verdikleri, bu sözlerin şüpheli Zekeriya Kuzu tarafından da duyulduğu ve bu hususun ifadesinde yer aldığı..." şeklinde geçmişti.

Mahkemedeki ifadesinde "Hiçbir polis memurunun parasını da cüzdanını da gasbetmediği" yönünde savunma yapan Kuzu'nun "Ben ilerisini de düşünerek, bir polisin cüzdanını aldım, araç temininde kolaylık sağlaması için bir polis kimliği ve telefonunu aldım" şeklindeki sözleri iddianameye geçmiş, iddianamede, bu sözlerin sanıklar Şükrü Seymen ve İsmail Yiğit tarafından da duyulduğu bilgisine yer verilmişti.

AA