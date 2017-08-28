Zapatistalar ‘Ülkede Çok Şiddet Var’ Diye Silah Bırakıyorlar

Meksika’da yerlilerin yaşadığı Chiapas bölgesinde 1994 yılından bu yana faaliyet gösteren Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN), artık silahlı eylem yapmayacağını açıkladı. Bu kararın sebebi ise ilginç; Meksika’daki şiddet olaylarının ayyuka çıktığına dikkat çeken örgüt, ülkenin daha fazla şiddeti kaldıramayacağını savunuyor. Meksika’daki yerlilerin hakları için mücadele veren Ulusal Yerli Kongresi’nin sözcüsü Carlos Gonzalez “Şu anda silahlanmamız ihtimal dışı. Bu çok kanlı bir seçenek” diye konuştu. Buna karşın Gonzalez, örgütün gelecekte tekrar silahlı eylemler yapması konusunda açık kapı da bıraktı.

Meksika, ülkenin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren uyuşturuc kartelleri nedeniyle şiddete teslim olmuş durumda. Hükümetin kartellere karşı ilan ettiği savaşın üzerinden 10 yıl geçtiği ve bu sürede yüz binden fazla insanın öldüğü, 30 bin kişininse ‘kaybedildiği’ belirtiliyor.

Bu durum, Zapatistaların siyasi faaliyetlere yönelmesini beraberinde getirdi. Örgüt, mayıs ayında bir Meksike yerlisi olan Maria de Jesus Patricio Martines’i cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleyeceğini açıkladı. Ulusal Yerli Kongresi Sözcüsü Carlos Gonzalez, seçimleri Meksika’daki yerli toplulukların sorunlarını anlatacak bir platform olarak gördüklerini, seçimlere katılmaktaki asıl amaçlarının da bu platformu kullanmak olduğunu söyledi. “Başkanlık hiç umrumuzda değil” diyen Gonzalez, hedeflerinin düzeni yıkmak olduğunu ifade etti.

İlk kez 1994 yılında silahlı eylemlere başlayan EZLN, Chiapas bölgesinde yerlilerin yaşadığı alanlarda fiili olarak kontrolü elinde bulunduruyor. Hakimiyet sağladığı bölgelerde eğitim ve sağlık alanındaki hizmetlere ağırlık veren örgütün sözcüsü Subcomandante Marcos, daha önce “Ölümü değil, yaşamayı seçtik. Silah depolarımızı büyütmektense okullar, hastaneler yaptık. Yaşama şartlarımızı iyileştirdik” demişti.

23 YILLIK YERLİ AYAKLANMASI

Meksika’daki Maya yerlilerinin 1983 yılında kurduğu Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN), adını 1910-1920 yıllarındaki Meksika devriminin lideri Emiliano Zapata’dan alıyor. EZLN, dünyaya adını 1 Ocak 1994’te, NAFTA ticaret anlaşmasının imzalandığı gün Chiapas bölgesinde yaptığı harekatla çeşitli noktaları ele geçirerek duyurdu. Bu olay, EZLN’nin Meksika’nın hem içinden hem dışından çok sayıda taraftar toplamasını sağladı. 12 gün süren isyanın ardından hükümetle barış görüşmeleri yapıldı. Şubat 1996’da hükümet ve EZLN arasında imzalanan San Andres Anlaşması’nın ardından Meksika yerlilerinin hakları kısmen kabul edildi.

Kaynak: Karar