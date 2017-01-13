Zaman Gazetesinin Eski Sahibi Kaya’ya Müebbet Talebi
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un hazırladığı iddianamede, Kaya'nın "Anayasayı İhlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan militanlarının 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunduğu hatırlatılan iddianamede, darbe girişiminde Türkiye genelinde yaşanan olaylar anlatıldı.
İddianamede gizli tanıkların ifadelerine de yer verildi. Gizli tanık "Toprak", Belde ve Yedigün gazetelerinin FETÖ'nün yayın organı olduğunu dile getirerek, bir dönem çalıştığı bu gazetenin sahibinin Kaya olduğunu, ayrıca Kaya'nın İstanbul, İzmir ve Ankara'da da değişik gazeteler çıkardığını belirtti.
Kaya'nın gazeteleri FETÖ adına yönettiğini, gazetelerde çalışanlardan himmet toplanıp Zaman gazetesine abone yapıldığını, gerçekte gazetelerin 400-500 adet basılmasına karşılık Basın İlan Genel Müdürlüğüne 5 bin adet basılmış gibi beyanda bulunulduğunu bildiren "Toprak", Kaya'nın referansı ile Basın İlan Genel Müdürlüğüne yerleştirilen kişilerin gazetelere haber verip tedbir almalarını sağladıklarını ifade etti.
Kaya'nın çeşitli hilelerle gazetelerin tirajının yüksek gösterildiğini belirten gizli tanık "Toprak", çeşitli avukatlar, avukatlık büroları, ticari şirketlerin Kaya'ya bağlı olduğunu ve bunlardan himmet toplandığını anlattı.
Alaeddin Kaya'nın FETÖ üyelerinin kullandığı "ByLock" isimli gizli haberleşme programı ile birçok kişiyle haberleştiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, Kaya'nın 19 Aralık 2014 ve 13 Şubat 2015 aralığında "ByLock" programını kullandığı bildirildi.
İfadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kaya'nın, FETÖ'nün basın yayın imamlığını yaptığı, FETÖ'nün uluslararası ilişkilerini yürüttüğü, Fetullah Gülen ile Vatikan'da Papa görüşmesini gerçekleştirdiğine vurgu yapılan iddianamede, devletin FETÖ'ye karşı tedbir alınıp soruşturmalar başlatılmasıyla deşifre olan Kaya'nın Zaman gazetesi imtiyaz sahipliğinden çıkarıldığı kaydedildi.
SAVCI, ÇATI DAVA İLE BİRLEŞTİRİLMESİNİ TALEP ETTİ
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında eski Zaman gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya hakkında hazırlanan iddianamenin, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki FETÖ çatı davasıyla birleştirilmesi talep edildi.
ÇATI DAVADA TUTUKLU
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Kaya, 19 Ağustos'ta Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınmıştı.
Kaya'nın cüzdanında B40301842N seri numaralı bir adet 1 dolar, adresinde yapılan aramalarda, 48 bin dolar ele geçirilmişti.
Kaya, FETÖ/PDY çatı davası kapsamında, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında yer aldığı 73 sanık hakkında açılan davanın, tutuklu sanıkları arasında bulunuyor.
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?
- Akşam Gazetesinden Davutoğlu İçin Tuhaf Bir Haber!
- AK Parti’nin Kemalizmle İmtihanı
- Suriye’de Direnişçiler Esed Güçlerini Füze ile Vurdu! (Video)
- “Atatürk’ümüze Dünya İmrenirdi” Seremonileri Daha Ne Kadar Sürecek?
- AK Partililerden CHP'ye 'Dikkat Köpek Giremez' Afişi
- Amerikasız Ortadoğu
- YÖK'ten Bütünleme Sınavının İptaline Dair Açıklama
- Çin’den Trump’a Savaş Tehdidi
- Anayasa Değişikliği Teklifinin 7. Maddesi de Kabul Edildi
- İstanbul’da 73 Kadın FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı
- “Esed Rejimi Kendi Heyetini Vurdu”
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?
- Akşam Gazetesinden Davutoğlu İçin Tuhaf Bir Haber!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- İstanbul'un Yeni Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- ABD'de “İhvan Terör Listesine Alınsın” Tasarısı
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- “PYD/YPG ile İşbirliği Yapmak Yılanla Çuvala Girmektir”
- Bahçeli: HDP’li Ahmet Türk Tutuksuz Yargılanmalı
- “Ulustan Ümmete”de Rafsancani’nin Ölümü Işığında İran Konuşuldu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim