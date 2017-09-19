Zaman Gazetesi Yönetici ve Yazarları Hakkında Ara Karar
Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarları hakkındaki davada ara karar verildi.
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Aralarında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 6 tutuklu sanığın tahliye talebi reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Sanıklar hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Dava kapsamında eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin ve Emre Uslu hakkında yakalama kararı bulunuyor.
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