Zaman Gazetesi Binası İhalesiz ATV Grubuna mı Devredildi?
Gülen cemaatiyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Cihan Haber Ajansı ve benzer medya kuruluşlarının faaliyet gösterdiği binanın, herhangi bir ihale yapılmadan Turkuvaz Medya Grubu'na devredildiği iddia edildi.
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Yeni Akit, Gülen cemaati soruşturması kapsamında el konulduktan sonra TMSF’ye devredilen Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi’nin Ankara Temsilciliği binasının herhangi bir ihale yapılmadan Turkuvaz-ATV Grubu’na devredildiğini duyurdu.
Söz konusu haberde, Fethullah Gülen cemaati soruşturması kapsamında el konulan ve aralarında Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Ankara Temsilciliği’nin de bulunduğu bütün medya grubunun Turkuvaz Medya Grubu’na ihalesiz satıldığı iddia edildi. ATV Grubu’na devredilen binanın bahçesinde iki canlı yayın aracının olduğu ve kapısında 24 saat boyunca bir görevlinin beklediği gözlendi.
Etiketler : zaman gazetesi, cihan haber ajansı, Turkuaz medya grubu
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