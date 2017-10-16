Zaman Gazetesi Binası İhalesiz ATV Grubuna mı Devredildi?

Yeni Akit, Gülen cemaati soruşturması kapsamında el konulduktan sonra TMSF’ye devredilen Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi’nin Ankara Temsilciliği binasının herhangi bir ihale yapılmadan Turkuvaz-ATV Grubu’na devredildiğini duyurdu.

Söz konusu haberde, Fethullah Gülen cemaati soruşturması kapsamında el konulan ve aralarında Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı Ankara Temsilciliği’nin de bulunduğu bütün medya grubunun Turkuvaz Medya Grubu’na ihalesiz satıldığı iddia edildi. ATV Grubu’na devredilen binanın bahçesinde iki canlı yayın aracının olduğu ve kapısında 24 saat boyunca bir görevlinin beklediği gözlendi.