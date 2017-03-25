“Zafer Görüşmelerle Değil, Mücadeleyle Gelir!”
Suriye’nin muhtelif bölgelerinde cuma namazı sonrası yapılan eylemlerde halk, mücahitlerin son günlerde Hama ve Şam’da başlattıkları operasyonlara destek sundu.
İdlib’e bağlı Maaretu’n-Numan’da cuma namazından sonra açılan dövizlerde “Zafer görüşmelerle değil, cephelerden gelir!” (en-Nasru yeti mine’l-cephat ve leyse bi’l-müfavadat!) ve “Ey de Mistura bizim müzakerelerimiz henüz başladı!” şeklinde ifadelerle halk, operasyonlar neticesinde sağlanan ilerlemeyi tebrik etti.
Aynı şekilde Şam’ın Guta bölgesinde de cuma namazından sonra yapılan gösterilerde halk mücahitlerin ilerlemesinden duyulan sevinci paylaştı.
Kaynak: Haksöz Haber, Orient Net
Etiketler: suriye, idlib, maaretu'n-numan, şam, guta
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