“Zafer Görüşmelerle Değil, Cephelerden Gelir!”

»Ana Sayfa»Suriye
25.03.2017 15:05
“Zafer Görüşmelerle Değil, Cephelerden Gelir!”
Suriye’nin muhtelif bölgelerinde cuma namazı sonrası yapılan eylemlerde halk, mücahitlerin son günlerde Hama ve Şam’da başlattıkları operasyonlara destek sundu.

İdlib’e bağlı Maaretu’n-Numan’da cuma namazından sonra açılan dövizlerde “Zafer görüşmelerle değil, cephelerden gelir!” (en-Nasru yeti mine’l-cephat ve leyse bi’l-müfavadat!) ve “Ey de Mistura bizim müzakerelerimiz henüz başladı!” şeklinde ifadelerle halk, operasyonlar neticesinde sağlanan ilerlemeyi tebrik etti.

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Aynı şekilde Şam’ın Guta bölgesinde de cuma namazından sonra yapılan gösterilerde halk mücahitlerin ilerlemesinden duyulan sevinci paylaştı.

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Kaynak: Haksöz Haber, Orient Net

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