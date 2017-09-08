Zafer Çağlayan Hakkında Tutuklama Kararı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın önceki gün yayınladığı ek iddianameyle aralarında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, Uluslararası operasyonlardan sorumlu Halkbank Genel Müdürü Yardımcısı Levent Balkan ve Sarraf’a kurye olarak çalıştığı iddia edilen Abdullah Happani de yaklaşık bir buçuk yıldır New York’ta görülen Sarraf davasına sanık olarak eklenmişti.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın yayınladığı 53 sayfalık ek iddianame, Amerika Adalet Bakanlığı’nın elektronik işlemlerin yapıldığı resmi internet sitesine de konuldu. 53 sayfalık iddianamenin son sayfasında aralarında eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da yer aldığı dört isim hakkında sulh hakimi K. Parker tarafından tutuklama kararı alındığı görüldü.

Sarraf davasında yargılanan kişi sayısı ikisi tutuklu olmak üzere toplam dokuz kişiye çıkmış oldu.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde görülen davada Rıza Sarraf ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan tutuklu olarak yargılanıyor. Haklarında tutuklama emri olan diğer yedi sanık ise gıyaben yargılanacak.

Kaynak: Voanews