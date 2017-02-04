Yüzsüzlüğün Bu Kadarı: “Yaptığımın Arkasındayım”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yüksek haberleşme giderleri tartışmalara sebep olan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istemesinin ardından, Türkmen tepkilere yanıt verdi. Kanal D Ana Haber Bülteni'nde Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Türkmen, linç edildiğini ve yanlış bir şey yapmadığını savundu.
1 milyondan fazla seçmene mektup gönderdiğini, 1 milyon lirayı aşan haberleşme faturasının nedeninin bu olduğunu söyleyen Türkmen, "İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanıız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım" dedi.
'Kimse mâliyetini söylemedi'
Türkmen, "Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü" için mesaj vermek istediğini, SMS bile kullanmayan insanlar olduğunu bu nedenle 1 milyondan fazla seçmene 'teröre hayır' içerikli mektup gönderdiğini söyledi. Türkmen şöyle konuştu:
"Ben Adana milletvekiliyim. Ve insanlarıma Adana'daki seçmenlerime bunları söylemişim. Çok yanlış şeyler konuşuluyor. Ben Kasım 2015'ten beri divan üyesiyim. Bu iki mektubu gönderdim. Bu gönderdiğim mektubun içeriğinin sonuna kadar arkasındayım. Bir Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili seçmenlerine teröre hayır demeyecekse ne diyecek. Biz bu mektupları gönderdiğimizde hiç kimse 'bunlar bu rakam olur' demedi. Ben gerçeği söylüyorum."
"Yaptığımın arkasındayım"
Türkmen, şöyle devam etti:
"Büyük bir kısmı mektup parası. Asıl rakam mektup. 1 milyonun biraz üzerinde mektup gönderdim. Biz bu işlemleri yaptık. Bu işlemleri yaptığımızda da bana bu rakamlar daha sonra söylendi. Ben yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu düşünmüyorum
Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan da seçimler öncesi mektup göndermiş. Cumhurbaşkanımız gönderiyor, Davutoğlu gönderiyor, çok güzel haberler oluyor. Elif Doğan Türkmen gönderirse kıyamet kopuyor. Burada resmen benim üzerimde linç kampanyası yürütülüyor."
'Bilsem her aileye bir tane gönderirdim'
Türkmen, "Bu rakamları bilseydim mektuplar için özel bir çalışma yapardım. Her aileye bir tane göndermek gibi bir çalışma yapardım" dedi.
Ahmet Hakan'ın "Bu mektupların ücretinin bu seviyelere geleceğini bilseydiniz, yine gönderir miydiniz" soruna Türkmen, "Farklı bir çözüm bulurduk ama ben yine o mektupları gönderirdim." dedi.
"Divanda bu rakamı duyunca ben de çok şaşırdım. Hemen arkadaşlarımızla toplanarak, bu rakama nasıl ulaştığını araştırdık ve nedenin mektup olduğunu öğrendik. Ama ben yanlış bir şey yapmadım."
"Partimin kararına uyarım"
Türkmen, Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemesiyle ilgili, "Ben bu noktada istifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum. Partimin alacağı karara uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yapacağım" dedi.
'50 vekilin harcamasından fazla'
Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan Türkmen'in haberleşme giderlerinin yüksekliği ve TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin bu tür giderlerine ilişkin üst limitin bulunmamasıyla ilgili siyasetçiler de çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştu.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Meclis idari personeli bu konuyla ilgili hazırlık yapıyor. Bir sınır tanınmamış olabilir ama bunun da makul bir düzeyde kullanılması gerekir." demişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Başkanlık Divanı üyeleri ile bir kısım milletvekillerinin haberleşme giderlerinin sınırsız olmasıyla ilgili bir kararın bulunduğunu, ancak bu kararın ölçüsüzlük anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.
Türkmen'in yaptığı harcamanın, 2016 yılında 1,2 milyon liraya yakın olduğunu ifade eden Elitaş, "Sayın milletvekili, hemen hemen 50 milletvekilinin yaptığı harcamayı gerçekleştirmiş." diye konuştu.
'Kabul edilemez'
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Türkmen'in iletişim giderlerine ilişkin, "Elif Hanım'ın yaptığı harcama kabul edilebilir sınırların çok üstünde." değerlendirmesinde bulunurken, Başkanlık Divanı üyeleri de dahil olmak üzere milletvekillerinin giderlerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydetti. Altay, bu yönde partisinin girişimde bulunacağını da açıkladı.
Milletvekillerinin devlete maliyetinin ne olduğunun bilinmesi gerektiğini dile getiren Altay, "Sayın milletvekilimizin harcamaları kabul edilebilir sınırın çok üstündedir. Kendisi de kendisine yakışan bir değerlendirme yapacaktır. Ama burada bir art niyet yok. Rakamı bilseydi herhalde tedbirli olurdu." demişti.
Kaynak: Al Jazeera, AA
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