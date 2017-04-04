Yüzlerce Yahudi Yerleşimci "Yusuf'un Kabri" Bölgesine Baskın Düzenledi
Yüzlerce Yahudi yerleşimci bu sabah (4 Nisan Salı) erken saatlerde Nablus'taki "Yusuf'un Kabri" adlı bölgeye ayin yapmak amacıyla baskın düzenledi.
Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, yüzlerce Yahudi yerleşimci yedi büyük otobüsle ve işgal güçlerinin himayesinde kentin doğusuna gelerek Yusuf'un Kabri bölgesine yöneldi.
Yahudi yerleşimcilerin baskınından önce işgal güçlerinin gece yarısı bölgeye baskın düzenlediği ve onlarca askerin Amman Caddesi'nde ve kabrin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı ifade edildi.
Baskın nedeniyle Filistinli gençlerle işgal güçleri arasında çatışmaların yaşandığı, çatışmaların Amman Caddesi'nde ve Belata Mülteci Kampı'nın kuzey girişinde yoğunlaştığı, işgal askerlerinin çatışmalar sırasında çok sayıda göz yaşartıcı bomba attığı bildirildi.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yüzlerce Yahudi Yerleşimci "Yusuf'un Kabri" Bölgesine Baskın DüzenlediYüzlerce Yahudi yerleşimci bu sabah (4 Nisan Salı) erken saatlerde Nablus'taki "Yusuf'un Kabri" adlı bölgeye ayin yapmak amacıyla baskın düzenledi.
HRW: İşgal Rejimi Görevlilerimizin Gazze'ye Girmesine İzin VermiyorHuman Rights Watch (HRW), işgal yönetiminin insan hakları ihlallerinin tespitiyle görevli çalışanlarının Gazze Şeridi'ne giriş-çıkış yapmalarına izin vermediğini açıkladı.
İsrail'den Batı Şeria ve Kudüs'te 99 İhlalİsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te geçen ay İslam'ın kutsallarına yönelik 99 kez ihlalde bulunduğu belirtildi.
Gazze Semalarında Görülen İnsansız Hava Uçakları Yeni Suikastların Habercisi mi?Fukaha’nın şehit edilmesinden sonra ilk kez bu yoğunlukta uçak görülürken Gazze semalarında görülen İnsansız Hava Uçakları yeni suikastların habercisi mi?
Filistinliler Cuma Namazını Yerleşimcilerin Boşalttığı Arazilerde KıldıBatı Şeria'da yüzlerce Filistinli, cuma namazını, Yahudi yerleşimcilerin el koyarak konteynerler yerleştirdiği ve tepkilerin ardından dün gece boşaltılan araziler üzerinde kıldı.
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Düğün Yapmak Yerine Yetimleri Giydirdiler
- Ülker'in Reklamı Çirkin de Tepkiler Mantıklı mı?
- 10 Soruda Kerkük Krizi
- Esed Güçleri İdlib’e Klor Gazıyla Saldırdı!
- 'Hayır' Kampanyası Yapan TMMOB'a Suç Duyurusu
- Anti-Siyonist Macar Belediye Başkanından Mahkemede Erdoğan'lı Savunma
- İdlib'de Kimyasal Katliam! Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 43’e Çıktı
- ABD Kobani'deki Askeri Üssün Varlığını İtiraf Etti!
- Sayıştay'a FETÖ Operasyonu
- Rusya’daki Saldırıyı Düzenleyen Kişinin Kimliği Belli Oldu
- Şırnak’ta PKK Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti!
- Paris’teki Güvenlik Önlemleri Arttırıldı
- İdlib'de Kimyasal Katliam! Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 43’e Çıktı
- 2. Baskısı Çıkan “Nuh'un Gemisindeki Gençler” Kitabı Üzerine (Kitap Kritiği)
- Ülker’in Reklamını Nasıl Değerlendireceğiz?
- “Ensar-Muhacir Kardeşliği Dünyayı Değiştirecek” Gecesi Yapıldı
- CHP’li Hüsnü Bozkurt Hakkında Soruşturma Açıldı
- Özgür-Der Bölge Temsilcileri Diyarbakır’da Bir Araya Geldi
- "Ağaoğlu Bu Ülkenin Utancıdır!"
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Tunus'ta Laik 10 Parti Nahda’ya Karşı Ortak Cephe Kurdu
- Darbede Kemalistlerin de Olduğunu Mecburen Konuşmak!
- 21 Kişinin Tahliyesine Karar Veren Heyet Görevden Uzaklaştırıldı
- Kürtlerin EVET Demesi İçin Beş Neden!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim