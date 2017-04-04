Yüzlerce Yahudi Yerleşimci "Yusuf'un Kabri" Bölgesine Baskın Düzenledi

Yüzlerce Yahudi yerleşimci bu sabah (4 Nisan Salı) erken saatlerde Nablus'taki "Yusuf'un Kabri" adlı bölgeye ayin yapmak amacıyla baskın düzenledi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, yüzlerce Yahudi yerleşimci yedi büyük otobüsle ve işgal güçlerinin himayesinde kentin doğusuna gelerek Yusuf'un Kabri bölgesine yöneldi.

Yahudi yerleşimcilerin baskınından önce işgal güçlerinin gece yarısı bölgeye baskın düzenlediği ve onlarca askerin Amman Caddesi'nde ve kabrin çevresinde güvenlik önlemleri aldığı ifade edildi.

Baskın nedeniyle Filistinli gençlerle işgal güçleri arasında çatışmaların yaşandığı, çatışmaların Amman Caddesi'nde ve Belata Mülteci Kampı'nın kuzey girişinde yoğunlaştığı, işgal askerlerinin çatışmalar sırasında çok sayıda göz yaşartıcı bomba attığı bildirildi.