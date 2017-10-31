Yüzlerce İnsanı Mağdur Eden “İçeriksiz ByLock Dosyaları” Ne Olacak?

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’ın bugünkü (31 Ekim 2017) yazısında yer verdiği bir mağdur hikayesi, FETÖ ile mücadelede ByLock’un başlı başına bir kriter olarak alınmasının olumsuz sonuçları bir kez daha ortaya çıkıyor. Öte yandan soruşturma sonucunda ilgili kurumlarca “İçerik tespit edilemedi” notu düşülerek masada bekleyen yüzlerce binlerce “İçeriksiz ByLock dosyaları” mevzusunun mağduriyetleri derinleştirdiğine dikkat çekiliyor.

İsmail Kılıçarslan’ın bugünkü Yeni Şafak’ta yayınlanan “Sadece ByLock” başlıklı yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

Anadolu’nun bir ilçesinde, adı bende mahfuz bir mağdurun hikâyesini... Hikâyemizin kahramanı, yaşadığı ilçede 1960’lı yılların sonundan itibaren MNP, MSP, RP çizgisi içerisinde aktif siyaset yapmış, ilçedeki her türlü siyasi faaliyetin tam içerisinde bulunmuş, AK Parti’nin kurulmasıyla birlikte de ‘kurucu’ olarak bu partide yerini almış bir isim.

Bu ismin telefonunda ByLock denilen programa giriş tespit edilmiş. Bilgi doğru. 2014’ün 7, 8 ve 9. aylarında toplam 19 kez ByLock girişi var. Fakat buraya dikkat: Her giriş toplam sadece 1 saniye sürmüş. Şimdi telefonunuzdan herhangi bir uygulamaya girin ve 1 saniyede o uygulamada ne yapabileceğinizi deneyin lütfen.

Bu girişlerle ilgili bilirkişi raporu ne peki? ‘Evet, ByLock girişi var ama içerik tespit edilemedi.’ Normal tabii. Çünkü birer saniye girdiğiniz herhangi bir programda herhangi bir içerik oluşturamazsınız.

Bahsettiğim ismin FETÖ ile herhangi bir başka iltisakı da yok. Ne banka hesabı, ne sohbetlere katılım, ne okullarda çocuk okutmak, ne himmet vermek, ne gazete aboneliği… Hiçbir şey, ama hiçbir şey…

Eh, hatırlı bir adam olan ağabeyimizin çoluk çocuğu boş durmamış tabii. AK Parti Genel Merkezi’ne, ilçenin yer aldığı ilin vekillerine, herkese başvurmuşlar. Aldıkları cevap hep aynı olmuş: ‘Biz ağabeyimizi iyi tanırız. Biz yokken o vardı. Olmaz öyle şey. Zaten bu ‘içeriksiz ByLock dosyaları’ konusu sayın Cumhurbaşkanımızın önünde. Çok kısa sürede bu mağduriyet giderilir.’

Sonuç? Sonuç yok henüz. ‘İçerik tespit edilememiştir’ raporlu ByLock girişi meselesinden dolayı 60 yaşına yakın bir ‘dava adamı’ bir süredir hapiste. Davanın görüldüğü ilin Ağır Ceza Hâkimi hiçbir risk alamıyor çünkü. Risk alsa o da FETÖ’cü olarak damgalanacak çünkü. Zor, çok zor bir süreç bu…

Bu ‘içeriksiz ByLock’ meselesiyle ilgili olarak Avukat Ali Aktaş’ın, Adli Bilişim Uzmanı Koray Peksayar’ın da uzmanlığından faydalanarak ortaya koyduğu derlemeden bir bölümü dikkatinize sunayım: ‘Kısaca: “Mor Beyin” adlı uygulama geliştirici ekip, Google Reklamları ve Google Analytics hizmetlerine bağlantı için sayfa koduyla birlikte kendi belirlediği diğer HTML kodunu, kullanıcının farkındalığı dışında uygulamanın reklam alanı içerisinde gömecek şekilde bir tasarımda bulunduğu ve bu tasarımı yayınladığı uygulamalarda genel olarak kullandığı açık olarak anlaşılmaktadır… ‘

kodunun da bu ekibin tasarrufuyla ilgili reklam alanında görünmez/nokta halinde yüklettiği ve her iframe yüklenmesinde, yani bu ekibin tasarrufuyla belirlenen iframe yüklenen her uygulama işlevinde, kullanıcı ByLock uygulama sunucusuna bağlantı kurmuş gibi görünecektir… ByLock gözaltı ve tutuklamaları içerisinde özellikle tek delili ByLock olan; ByLock içeriği dosyalara gelmeyen veya “içerik yoktur” denilen; BTK verilerine göre 3, 6, 19 ve buna yakın düşük rakamlarda IP tespiti gelen şüpheliler/sanıklar vardır.’

Anlaşılsın diye söylüyorum. Ali Aktaş ve Koray Peksayar’ın tespitleri doğruysa mesela ‘namaz vakitlerini’ bildiren bir uygulamanın ara yüzünün herhangi bir noktasına parmağınızla dokunduğunuzda IP adresiniz ByLock’a girmiş olacaktır. Yani korkunç bir tuzakla karşı karşıya kalmış olabilir binlerce insan…

Sayın Cumhurbaşkanımız önüne gelen bu meseleyle ilgili olarak gereğini yapacaktır. Buna şüphe yok. Ancak zannediyorum ‘içeriksiz ByLock dosyaları’ konusunda bürokratik bir tıkanma da yaşanmaktadır. Evvelemirde bu tıkanmayı giderecek çareyi bulmak da Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgililerin boynuna borçtur.