Yüzlerce Filistinli Açlık Grevinde

İsrail hapishanelerinde tutulan yüzlerce Filistinli, koşullarının düzeltilmesi talebiyle toplu açlık grevine başladı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık bin 500 Filistinli siyasi mahkûm, Pazartesi günü toplu açlık grevine başladı. Tutuldukları hapishanelerdeki zor koşulların altını çizen eylemciler, temel haklarının verilmesini talep ediyor.

Talepleri arasında akrabalarıyla konuşmalarını sağlayacak bir ortak telefon, ailelerinin ziyaretlerine ayda iki kere izin verilmesi, ikinci derece akrabaların ziyareti, görüş süresinin artırılması ve tutukluların aileleriyle fotoğraf çekilmesine izin bulunuyor.

Son yıllarda en yüksek katılımın sağlandığı ve ne zaman biteceği belli olmayan açlık grevinin başlangıç tarihi, 1974'ten bu yana her yıl "Filistinli Esirler Günü" olarak kabul edilen 17 Nisan olarak seçildi. Farklı siyasi görüşlerden Filistinli mahkûmlar, 6 farklı hapishanede açlık grevine başladı.

6.500 Filistinli tutuklu

Filistinli tutukluların haklarını aramak için kurulan Addameer Mahkum Destek ve İnsan Hakları Derneği'ne göre şu an İsrail’de yaklaşık 6 bin 500 Filistinli tutuklu. Bunlardan 500’ü ise idari tutuklu. İsrail istihbaratı, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak 'idari tutuklama' adı altında Filistinlileri 1 ile 6 ay arasında alıkoyabiliyor. Askeri hâkimin, tutuklunun İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine karar vermesi halinde tutukluluk süresi 5 seneye kadar uzayabiliyor. İdari tutuklular neyle suçlandıklarını bilmiyor, mahkemeye çıkarılmıyor.

“Tek çare olarak görüyorlar”

El Halil merkezli Filistinli Mahkûmlar Çalışma Merkezi Sözcüsü Amina Taweel, “Bazı temel talepleri var ve onları elde edene kadar açlık grevine devam edecekler. Açlık grevini haklarını kazanmak için tek çare olarak görüyorlar. En zor ve tehlikeli kararlardan birini almış olsalar da, koşullar en kötü seviyelere yakın” dedi.

“Mervan Barguti’nin çağrısıyla başlatıldı”

İsrail'de ömür boyu hapis cezası çeken Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi El Fetih'in önde gelen liderlerinden Mervan Barguti’nin çağrısıyla başlatıldı. 1987 yılındaki Filistin intifadasıyla öne çıkan Barguti, 2000 yılındaki ikinci intifadaya da öncülük etmişti. El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Tugayları'nın lideri Barguti, İsrailli sivillere karşı canlı bomba saldırılarından sorumlu tutuluyor. 2002 yılında tutuklandıktan sonra beş kez ömür boyu hapis cezası aldı.

Kaynak: Al Jazeera