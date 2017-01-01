Yüzbinleri Katledenler Reina Saldırısı İçin Taziye Sırasına Girdiler

Beşiktaş Ortaköy’deki saldırı sonrası yüzbinlerin katilleri taziyede bulundular.

Beşiştaş Ortaköy'de bulunan Reina'ya yapılan saldırı sonrası Suriye’de binlerce sivilin katledilmesinin sorumlusu Rusya, İran ve ABD ile, daha 1 ay önce Beşiktaş ve Kayseri’deki katliamlara imza atan PKK’da taziye ve açıklama için sıraya girdi. Açıklamalara bakınca yüzbinlerce masum insanın katliamında rol alan bu devlet ve örgütlerin bu timsah gözyaşları pes dedirtti.

Putin: Yılbaşı Kutlamalarında İnsanları Öldürmek İğrenç Bir Suçtur

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin mesajında, "Masum insanların yılbaşı kutlamaları sırasında öldürülmesinden daha iğrenç bir suçu tasavvur etmek zor. Ancak teröristler bizim değerlerimizi paylaşmıyorlar. Onların saldırganlığı ile mücadele etmek ortak görevimiz" dedi.

ABD: Bu korkunç terör saldırısını kınıyoruz, yardıma hazırız

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İstanbul'daki olay "korkunç terör saldırısı" olarak tanımlandı ve kınandı. Açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye her türlü yardımı vermeye hazır olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz, Başkan Barack Obama'nın şu anda Hawai'de tatilde olduğunu ancak ulusal güvenlik ekibi tarafından saldırıyla ilgili kendisine bilgilendirme yapıldığını belirtti.

Obama, olayla ilgili gelişmelerin kendisine anlık olarak bildirilmesini istedi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da eğlenmeye giden "masum insanları" hedef alan bu saldırının, saldırganın canavarlığını yansıttığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da dün akşam yaptığı açıklamada, vatandaşlarının saldırının olduğu bölgede uzak durmalarını tavsiye etti.

İran'dan Reina açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Ortaköy'de düzenlenen saldırıyı kınadı. Kasımi, Türkiye'ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini sunduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi yaptığı yazılı açıklamada, Ortaköy'de düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti. Kasımi ayrıca, saldırı nedeniyle tüm Türk halkı ve hükümeti ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini sundu.

Karayılan: Kürt güçlerin bu saldırıyla ilgisi yoktur

PKK'nın lideri Murat Karayılan: "Bizim, Kürt ve Kürdistani hiçbir gücün bu saldırıyla ilgisi yoktur. TAK’ın da böylesi bir saldırıyı yapacağını düşünmüyorum. Çünkü tüm Kürt ve Kürdistani güçler Türkiye halkını kazanmak istiyor. Davamız haklı bir davadır. Türkiye ve dünya halklarını kazanmak istiyoruz. Kürt özgürlük mücadelesi aynı zamanda Türkiye’nin demokratikleştirilmesi mücadelesidir. Bundan dolayı biz masum ve sivil insanları hedef almayız. Hiçbir Kürt gücü sivilleri hedef almaz. Biz Türk sömürgeciliğine karşı savaşıyoruz." dedi.