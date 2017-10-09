Yusuf Karadavi'nin Zindandaki Kızının Sağlık Durumu Ciddi

Yusuf El-Karadavi ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Yusuf el-Karadavi’nin kızı Ula'nın sağlık durumu iyice kötüleşmiştir. Rejim tarafından yapılan bu uygulama, hapishane duvarları arkasında insanları yavaş yavaş ölüme terk etmektir. Olası sonuçlardan yönetim sorumludur." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kahire Ulusal Güvenlik Savcılığı dün Ula el-Karadavi’nin gözaltı süresinin 15 gün daha uzatılmasını kararlaştırmıştı.

Ula el-Karadavi'nin avukatı Ahmed Ebu Ala Madi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltı süresinin uzatılması konusunun savcılık tarafından 22 Ekim'de tekrar değerlendirileceğini söyledi.

Sisi cuntatası, haziran sonunda Ula el-Karadavi (55) ve eşi Husam Halef'i "yasa dışı örgüte üye olmak ve devlet kurumlarını hedef alan terör eylemleri planlamakla" suçlayarak gözaltına almıştı.

Sisi cuntası yönetimi ağustos ayında ise "Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu" oldukları gerekçesiyle Ula el-Karadavi'nin de aralarında olduğu Karadavi'nin 6 çocuğunun mal varlığına el koymuştu.