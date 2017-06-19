Yusuf Kaplan Yüz Felci Geçirdi

Önceki gece geç saatlerde Twitter’da, “Küçük bir felç geçiriyorum. Medipol’e gidiyoruz. Dua ederseniz sevinirim. Teşekkür ederim” yazan Kaplan’ı takipçileri yalnız bırakmadı.

Medipol Bağcılar Hastanesi’nde yüz felci teşhisiyle yatırılan Kaplan, müşahede altına alındı. Yüz felci yavaş yavaş etkisi yitiriyor. Dün sabah saatlerinde twitterda yeni bir paylaşımda bulunan Kaplan, oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan’ı etiketleyerek, “Durumum iyi hamdolsun. Dualarınız için kalbî teşekkürler. Hasan Kaçan hastaneye yetiştirdi. Dost nedir gösterdi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan gazetemiz yazarı Yusuf Kaplan’ı ziyaret etti. Kısıklı’daki Cumhurbaşkanlığı konutundan saat 15.40 sıralarında çıkan Erdoğan, Bağcılar’da bulunan Medipol Mega Hastaneler Kompleksi’ne geçerek Kaplan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kaplan’ın doktorlarından durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, ardından hastaneden ayrıldı.