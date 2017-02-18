Yürürken Akıllı Telefon Kullananlar İçin Trafik Işığı Geliştirildi

»Ana Sayfa»Teknoloji
18.02.2017 15:10
Yürürken Akıllı Telefon Kullananlar İçin Trafik Işığı Geliştirildi
Hollanda’nın Lahey şehrindeki bir kasabada hayata geçirilen trafik ışığı projesi ile yolda yürürken akıllı telefon kullananların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri amaçlanıyor. Projeyi “kötü davranışın ödüllendirilmesi” olarak görenler de var.

Hollanda’da, akıllı telefon kullananların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmeleri için yeni bir trafik ışığı geliştirildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, “+ Lichtlijn” (Artı Işık Hattı) adı verilen proje Lahey yakınlarındaki Bodegraven-Reeuwijk kasabasında hayata geçirildi.

HIG Trafik Sistemleri tarafından geliştirilen pilot proje kapsamında, yaya geçitlerine kırmız ve yeşil LED lambaları döşendi. Trafik kontrol sistemine eklenen ışıklar, trafik lambasına bağlı olarak çalışıyor.

Trafik lambasındaki renk değişimi, LED lambaları sayesinde yaya geçidine de yansıtılıyor. Böylelikle telefon ekranına eğilmiş kişilerin trafik ışıklarını daha kolay görmeleri sağlanıyor.

Başarılı Olursa Daha Geniş Alana Yayılacak

Belediye Başkan Yardımcısı Kees Oskam, akıllı telefonlar üzerindeki sosyal medya, oyun, müzik ve WatsApp gibi programların trafik açısından giderek daha fazla dikkat dağıtıcı olduğunu söyledi.

Oskam, “Bu eğilimi değiştiremeyebiliriz ama sorunları önceden görüp önlem alabiliriz.” dedi.

Okulların bulunduğu üç ayrı noktada başlatılan pilot projenin başarılı olması durumunda daha geniş alana yayılması planlanıyor.

“Trafikte Cep Telefonu Kullanmayı Özendiriyor”

Hollanda Trafik Güvenliği Derneği (VVN), akıllı telefon kullanıcıları için hayata geçirilen yeni uygulamaya karşı.

Derneğe göre, trafikte insanların cep telefonlarına bakmalarına yardımcı olmak, iyi bir fikir değil.

Dernek sözcüsü Jose de Jong, trafikte kesinlikle akıllı telefon kullanılmaması gerektiğini belirterek, projeyi, “kötü davranışın ödüllendirilmesi” olarak değerlendirdi.

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