Yürüme Engelli Arakanlı Gencin Yolculuk Çilesi!

Arakan’da uzun bir süredir devam eden zulüm, 25 Ağustos’tan bu yana Myanmar ordusuna mensup güçler ve Budist çeteler tarafından gerçekleştirilen saldırılarla tekrar gündeme geldi.

Hâlen devam eden söz konusu saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırılardan sağ bir şekilde kurtulmayı başaran siviller ise çeşitli yollarla Bangladeş’e geçmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan son açıklamada, saldırıların başladığı 25 Ağustos’tan bu yana Arakan’dan Bangladeş’e geçen sivillerin sayısının 400 bine yaklaştığı bildirildi.

18 Gün Boyunca Emekleyerek Yürüdü

Islah Haber sitesinde yer alan bilgilere göre, 18 gün boyunca emekleyerek yolculuk yapmak zorunda kalan yürüme engelli Arakanlı genç de saldırılardan sağ bir şekilde kurtulmayı başaran sivillerden biri.

Ne zaman sona ereceği bilinmeyen zulmün yaşattığı mağduriyetler her geçen gün artıyor. Yürüme engelli gencin yaşadığı mağduriyeti gözler önüne seren videoyu vicdan sahiplerinin ilgilerine sunuyoruz: