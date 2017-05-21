Yurtta Sulh Konseyi Cuntasının Yargılanmasına Başlanıyor

Darbe girişiminin ‘yönetim kadrosu’ kalkışmadan 312 gün sonra hesap verecek. Yurtta Sulh Konseyi cuntası üyeleri Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli’nin de aralarında bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı dava yarın başlıyor. Sincan Cezaevi’nde üst düzey önlemler alındı, Eskişehir’den kontrol edilen hava savunma sistemleri de aktif edilecek.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı’nda yaşanan eylemlere ilişkin aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyeleri Akın Öztürk, Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli’nin de bulunduğu 221 sanığın yargılanacağı, Sincan Cezaevi Kampüsü’nde geniş güvenlik önemi alındı. Yarın başlayacak dava için cezaevi yönetimiyle cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’nca alınan güvenlik önemleri, son kez gözden geçirildi. Dava boyunca jandarma komando ve cezaevi personelinden oluşan bin 500 kişilik güvenlik ekibi görev yapacak. Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli komandolar, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri, zırhlı araçlar ve TOMA’lar son denetlemeye katıldı. Ayrıca ‘arı dron’ olarak adlandırılan mini uçan kameralar da ilk kez kullanıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında, cezaevi kampüsüne girecek araçlar, jandarma araçlarındaki plaka okuma sistemleri tarafından kayıt altına alınacak. 15 Temmuz’dan sonra Sincan Cezaevi Kampüsü için alınan “uçuşa yasak alan” uygulamasına devam edilecek. Olası bir hava saldırısına karşı Eskişehir’den kontrol edilen hava savunma sistemleri de aktif olacak. Cezaevi çatılarında konuşlandırılan uçaksavarların yanı sıra dava süresi boyunca onlarca keskin nişancı da duruşma salonunu gören yüksek alanlarda görev alacak. Keskin nişancıları 10 kilometre alanda havadan gelebilecek saldırılara karşı uyaracak yerli üretim Koral termal kameraları da güvenlik önlemleri kapsamında kullanılacak. Ayrıca kampüs dışında da çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra sanık yakınları ve duruşmayı izlemek için gelenler arasında provokasyon çıkarmak isteyenlere karşı sivil güvenlik görevlileri de hazır bulundurulacak.

ÖNCE AKIN ÖZTÜRK KONUŞACAK

Jandarma komandolarının oluşturacağı güvenlik koridorunda duruşma salonuna önce eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Akın Öztürk ile Mehmet Partigöç ve Mehmet Dişli’nin de aralarında bulunduğu Yurtta Sulh Konseyi üyeleri alınacak. Mahkemenin işleyişi için hazırlanan tensip tutanağına göre sanık kürsüsüne ilk önce Öztürk çıkacak.

KESKİN NİŞANCILARIN ELİ TETİKTE

Yarın başlayacak dava öncesi Sincan Cezaevi Kampüsü’nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Sanıkları duruşma salonlarına götürecek askerler ile keskin nişancılar son hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: KARAR